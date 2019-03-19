尚凡去年賺逾一股本 首場PTT鄉民法說會登場

2019-03-19 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



尚凡（5278）轉型有成，終結連三年虧損，去年全年賺超過一個股本，獲利創下歷年新高。尚凡今（19）日舉行史上首場「PTT鄉民法說會」，董事長張家銘表示，今年將積極針對產業發展的變化與挑戰，持續深耕市場，在營收穩定增長下，以衝刺獲利為主要目標。

尚凡2016年起啟動轉型計畫，陸續開出「iPair直播交友」、「SweetRing婚戀」等應用平台，並投資子公司大研生醫國際；去年全年營收8.3億元，稅後純益1.91億元，每股純益（EPS）13.48元，皆為歷年最佳表現。身為「PTT資深鄉民」的張家銘，自行上PTT揪網友開法說會，短短10天，報名人數衝破1000人。

尚凡過去三年虧損，尚凡股價一度跌到20元左右。張家銘透露，曾在PTT上聽到「5278是大騙局」這類的批評，不過從上櫃時的初衷，就是要把業務做好，2015年時從電腦時代轉到手機時代，影響收入，即便加大投資可能因此虧損兩到三年，仍決定加大投資，建立長期競爭優勢。

張家銘說，2015年第一年做好虧損準備，建立研發團隊，使得現在已經有30到40名優秀工程師；第二年開拓國際市場，將觸角拓展到20多個海外國家，除了台灣，還有包括香港、澳門、新加坡、馬來西亞、美國等；接著第三年2017年，就將20國收斂到約10國，虧損也在該年逐步收斂；去年是成果的展現。

尚凡旗下iPair加入直播功能，其直播和會員同步成長，為主要成長動能，其他產品海外營運也穩定增長；此外，尚凡近年拓展新事業，其100%持股的大研生醫保健食品去年11月開賣，營收穩定成長，替其營運帶進成長動能。

張家銘表示，iPair加入直播後，讓公司營收不斷創歷史新高，公司營運狀況也與iPair各主播收入、各種比賽情況息息相關。至於新事業大研生醫能否帶來新助力？他指出，大研的保健食品去年11月開賣，穩定成長中，大研今年獲利將全數投入優秀人才招募、新品研發、專利申請與配方優化升級等，對集團損益影響預估不會太顯著。

尚凡去年業績佳，今年董事會也同時通過，分派現金股利每股10.78元。張家銘今天以「發好、發滿」，說明現金股利政策，他表示，只要在公司獲利情況下，盡可能發放現金股利給股東，董事會也通過未來現金股利得「每季分派」，待股東會通過此修訂案後，可望將於下一季董事會核准後配發。