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安泰銀美元定存 6個月期最高年息3.35%

2019-03-19 15:36經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

安泰銀行推出「新享美利」美元優利定存，即日起至6月28日止，新客戶獨享美元6個月期最高年息3.35%，單筆最低起存金額為美元1萬元，同一客戶最高總承作金額美元10萬元。

市場指出，由於美國經濟逆風不斷增強，聯邦公開市場委員會(FOMC)在1月30日的利率決議除了按兵不動外，並表示短期內貨幣政策立場將保持耐心，暗示「很快」就會做出停止縮減資產負債表的決定，預估3月21日的 FOMC利率決議亦將維持鴿派基調。

近二年的高利美元定存，未來極有可能不會出現。安泰銀行理財產品部表示，國際貨幣基金(IMF)維持今年美國及英國經濟成長率預測分別在2.5%及1.5%不變，下調了歐元區的預估值至1.6%，日本的預估則是調升至1.1%，相較於其它成熟國家而言，美國的經濟成長率相對較強。

3月7日歐洲央行(ECB)利率政策轉向「鴿派」，除了保證至少今年底前不會升息之外，並宣布將自9月起將啟動第三輪「定向長期再融資操作」(TLTRO-III）。

日本央行(BOJ)也表示，若是通膨失去向上動力，將考慮四種額外的寬鬆政策，澳洲、印度、泰國及印尼等國家皆先後釋放鴿派政策訊號。

整體而言，美國利率已接近相對高點，主要國家的央行政策也轉向鴿派，安泰銀行預估美元指數仍會維持震盪偏強的走勢，預估區間為95~98。

安泰銀行日本央行定存
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