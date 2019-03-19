當初500元創業，現在開每晚萬元旅館...一個超狂高雄建商，如何變韓流大贏家

2019-03-19 15:31 聯合新聞網 尤子彥／商業周刊



御盟集團董事長邵永添。 (攝影者／商業周刊賴建宏) 分享 facebook

財經新聞生涯，採訪過許多不同行業的老闆，因曾主跑房地產與服務業，認識很多建商和麵包師傅，雖屬兩截然不同行業，但一位知名麵包店師傅和某位大型建商董事長，卻都曾不約而同跟我說過一樣的話。他們說，孩子小的時候去參加學校家長會，常會刻意隱瞞自己的職業身分。

十年前也許是這樣，不過，自從2008年吳寶春師傅遠征法國巴黎，成為台灣第一人把世界盃麵包大賽的獎盃捧回來之後，十年後今天，不管你吃過或沒吃過吳寶春麵包，都不會否認，麵包師傅的地位確已大幅提升，許多人更以唸完MBA轉戰藍帶廚藝學院學甜點烘焙，展現其追求人生意義的不凡高度。比起麵包師傅，建商老闆的這個頭銜卻依舊不甚光采，特別每逢選舉，總成為標榜清廉進步候選人完美的選票提款機。

麵包師傅故事留待下回分曉，這篇想談的是一位高雄建商，他叫邵永添。十年前，他差點滅頂於金融海嘯，如今，他是這波韓流襲捲打狗城，高雄不再站尾包衰的大贏家，不但開出一開始連品牌授權方晶華集團董事長潘思亮都搖頭不看好，每晚定價近萬元的高雄晶英國際行館；也是今年初，進駐微風南山46樓，一晚每人要價好幾千又一千的米其林星級餐廳老闆。

有本事登上財經雜誌的企業家各有豐功偉業，不需多提；在地產圈，論推案規模排名，亦輪不到他，但之所以對這位建商印象特別深刻，來自我這十年觀察，發現說起大話來比韓國瑜更韓國瑜的他，在我面前扯的大夢，後來都屢屢成為真實。我沒見過蘋果創辦人賈伯斯，有人形容此神人具備一種「現實扭曲力場(Reality Distortion Field)」的魅力，總能通過精神力量號召，實現眾人皆曰不可能之事，而這位卲老闆給我的，大概就是這樣的感覺。

以當年在沒人看好的高雄市場，找來日本銀座超高檔鐵板燒餐廳，開出他口中比五星級還厲害的「滿天星」酒店，一級主管則執意需由高雄在地子弟擔綱，這樣極盡任性之能事的投資案為例，在他多年前剛買到地跟我提起如此宏大藍圖時，我還暗自OS眼前這位旅館業門外漢，吹牛也該有個限度，不出幾年，這些支票竟一一兌現。

你或許和以前的我一樣，都認為建商有的是金山銀山，當然有任性本錢。但我後來逐漸明白，這些人之所以比誰都敢夢，恰恰是因為一無所有。

邵董說，他退伍時身上僅有五百元，是他創業本金，若哪天兩腿一伸，手尾錢超過這個數目，他的人生就賺到了。他的活法是，多活一天就是多賺一天，為讓自己每天都當最後一天活，縱使身家數十個億，這位富豪卻從來不做任何健康檢查。

在我採訪過的許多建商老闆身上，都存在這樣的「現實扭曲力場」，邵董只是其中一例，其實，絕大多數的創業者也是如此。更精確說，會成為財經雜誌報導的所謂成功人士，十之八九都屬這種「怪咖」，他們絕對精算，卻也極度不切實際。

在當記者之前，我曾短暫擔任精神科臨床心理師，很多朋友常問我，這兩種工作角色是不是很不一樣？我的回答是，依我之見，記者和心理師是一種角色，因為訪談的對象，從行為科學角度，都是落在常態分配光譜極端的超級怪咖，只是一個在這端，因為和大家不一樣，被貼上精神科患者的標籤；另一個在彼端，被掛上成功者桂冠的人物，亦不是如我這樣凡夫俗子之輩學得來的。

一如，英特爾創辦人葛洛夫所說，「唯偏執狂得以倖存！ (Only the Paranoid Survive)」

#往事並不如煙

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