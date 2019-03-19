正式簽約！星宇航空引進17架空巴A350
星宇航空與Airbus A350 XWB購機簽約儀式於今日舉行，由星宇航空董事長張國煒、總經理翟健華、Airbus商務長Christian Scherer、Airbus亞洲區客戶業務副總裁Jean-François Laval及Rolls-Royce 大中華區資深副總裁Paul Freestone共同主持，正式宣布星宇航空將引進5架A350-900及12架A350-1000，同時保留10架選擇權。
張國煒董事長在儀式中表示：「很高興星宇航空、Airbus和Rolls-Royce終於在今天簽下正式的購機合約，經由本次合作將帶給三方莫大的助益。星宇航空目標是要成為全球最好的航空公司，相信A350 XWB優越的性能，將使我們在未來長程航線的拓展上如虎添翼，加上別具巧思的內裝及服務，更能滿足星宇航空旅客們對優質服務的期待。」
星宇航空營運初期的機隊陣容正式配置完成，10架窄體客機A321neo將在今年10月開始交機。配合2022年開航北美的計畫，本次訂購之5架A350-900預計於2021年底開始交機，12架A350-1000則計畫在2022年第3季開始引進。星宇航空預計2024年底前，機隊規模能達到27架，服務涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。
為配合機隊引進時程，星宇航空首梯培訓飛航員已於本月初前往美國鳳凰城接受為期一年的培訓。另外，首批客艙組員的面試也甫完成，大批地勤人員職缺則預計在5月後陸續釋出。星宇航空機隊及團隊陸續到位，蓄勢2020年正式啟航。
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