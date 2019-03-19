正式簽約！星宇航空引進17架空巴A350

2019-03-19 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



星宇航空與Airbus A350 XWB購機簽約儀式於今日舉行，由星宇航空董事長張國煒、總經理翟健華、Airbus商務長Christian Scherer、Airbus亞洲區客戶業務副總裁Jean-François Laval及Rolls-Royce 大中華區資深副總裁Paul Freestone共同主持，正式宣布星宇航空將引進5架A350-900及12架A350-1000，同時保留10架選擇權。

張國煒董事長在儀式中表示：「很高興星宇航空、Airbus和Rolls-Royce終於在今天簽下正式的購機合約，經由本次合作將帶給三方莫大的助益。星宇航空目標是要成為全球最好的航空公司，相信A350 XWB優越的性能，將使我們在未來長程航線的拓展上如虎添翼，加上別具巧思的內裝及服務，更能滿足星宇航空旅客們對優質服務的期待。」

星宇航空營運初期的機隊陣容正式配置完成，10架窄體客機A321neo將在今年10月開始交機。配合2022年開航北美的計畫，本次訂購之5架A350-900預計於2021年底開始交機，12架A350-1000則計畫在2022年第3季開始引進。星宇航空預計2024年底前，機隊規模能達到27架，服務涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。