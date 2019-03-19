2017年疾病與健康給付6,309億元 年增5.4％

2019-03-19 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據主計總處國情統計通報，我國2017年疾病與健康給付6,309億元，年增324億元或5.4％，若與2013年相較，則增加1,034 億元，近四年平均年增4.6％，其中絕大多數為實物給付。

依國際勞工組織（ILO）規範，疾病與健康給付範圍涵蓋維持、恢復或改善被保障者健康及其工作能力，及因疾病或受傷所給予的醫療給付。

若依計畫型態觀察，疾病與健康給付以「社會保險」計畫為大宗，2017年6,019億元（占95.4％），年增313億元或5.5％，近四年平均年增4.5％，主要為全民健保計畫，其餘則為勞保及其他社會保險計畫傷病或醫療給付。

此外，「社會救助及福利服務」計畫289億元（占4.6％），年增10億元或3.7％，近四年平均年增5.8％，給付來源以中央政府238億元（占82.3％）居多數，主要包括疫苗採購、補助退除役官兵，以及3歲以下兒童全民健保應自行負擔的醫療及住院費用等，地方政府則為51億元，近 四年分別平均年增6.3％及3.3％。

主計總處指出，我國自1995年起開辦全民健保，並逐步擴大加保對象。2017年全民健保醫療費用6,000億元，占整體疾病與健康給付95.1％，年增5.5％，健保醫療費用申報點數7,009億點，年增5.9％，近四年分別平均年增4.5％及4.4％，與疾病與健康給付平均年增4.6％相當。