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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

刪除資遣費上限六個月？勞動部這麼說

2019-03-19 12:12經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

總統大選在即，藍委搶審利多法案，明天立法院衛環委員會登場的勞退條例修正案，除了行政院版修正案，取消勞工請求權五年期限外，也有不少立委提案，其中以國民黨立委徐志榮刪除勞退新制資遣費上限六個月最受矚目，被視為對資深勞工是一大利多。勞動部表示，此案涉及重大制度變革，不但可能增加雇主成本，勞工也可能受害，勞雇都有衝擊，需要更多時間討論。

立院明日排審勞工退休條例修正案，也就是2005年上路的勞退新制。交付審查版本眾多，包括行政院院版修正案，重點為將取得永久居留外籍人士納入勞退新制適用對象；取消現行勞工對勞退帳戶請求權五年期限，另將勞工過世後，遺屬及法定請領人請求權由五年延長為十年；未提繳勞退事業單位加重罰則，並新增公布姓名。

立委修法版本中，最受矚目者為徐志榮提案將勞退新制資遺費上限六個月取消，對適用勞退新制勞工，未來累積更多年資時，是一大利多。目前勞基法對勞退舊制資遣費計算，採一年一個月平均工資，並無上限規定。

但勞退新制資遣費計算為，一年0.5個月平均工資，最多六個月，也就是勞工最多只有12年資可以計算資遣費。

徐志榮提案說明指出，工作超過12年勞工多為中年人，也是家庭經濟主要支撐者，工作多年遭資遣時，對其個人、家庭、生活負擔，較其他年齡層失業勞工更重。

若以現行資遣費所訂給付標準，勞工最多只能領取最高六個月平均工資為限，對工作滿12年以上勞工並不公平，對其失業後生活保障也不足，因此主張刪除上限，回歸依年資計算資遣費，不訂上限。

勞動部表示，勞退舊制資遣費與退休金並未重複，但勞退新制已經由雇主按月提撥薪資6%，確保勞工可領到退休金，因此當初設計資遣費採半數計算，亦即每一年0.5個月資遣費，最多六個月。加上在此之前就業保險已於1999年開辦失業給付，等於勞工可以同時有資遣費與失業給付保障。

勞動部表示，勞退新制資遣費規定已經14年，刪除上限涉及重大制度變革，看似可以讓資深勞工領到較多資遣費，但是雇主會不會因制度改變，調整管理制度，例如資遣費時先考慮年資較深勞工?這些問題需要更多時間討論，勞動部也希望多聽取各方意見。

資遣費勞退失業給付勞基法
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