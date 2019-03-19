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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

勞退新制開放勞工自選投資？勞動部長說要「攬牢牢」

2019-03-19 12:11經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞動部長許銘春。 中央社
勞動部長許銘春。 中央社
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立法院衛環委員會明（20）日審查勞工退休條例修正案，幾年前反對勞退自選開放投資的國民黨立委賴士葆，此次態度改為支持，領銜提案增訂勞退新制勞工自提部分，可以開立專戶自選投資。由於金管會目前正力推全民退休投資方案，此時審議此案，對勞動部施壓意圖明顯，但勞動部長許銘春昨日接受媒體專訪時明確表示，五成以上勞工無法接受自負盈虧，仍不宜開放自選投資。

開放勞退自選投資已經爭議多年，來自業界的投信投顧公會遊說力道愈來愈大，勞動部曾在2014年修法打算開放自選，並送行政院審查，當時賴士葆等人曾公開反對，行政院也因投資平台架構爭議，此案不了了之。

近年要求開放聲浪未歇，明日立院也要搬上檯面審議立委提案，議題再度被炒熱。

根據賴士葆提案，先從勞退新制勞工自提部分開放，勞工選擇自選投資後，投資標的由中央主管機關會同相關機關及學者專家組成投資標的審查小組，並訂定符合退休需求投資標的審查標準，開放由勞工自行選擇。

也就是說，目前勞退新制有雇主提撥與勞工提撥部分，先由勞工自提開放選擇權。

據統計，目前勞退新制適用人數約677萬餘人，自提人數52萬餘人，自提比率7.68%。

許銘春昨日接受媒體訪問，對此議題也明確表態。她指出，勞動部蒐集勞工意見顯示，超過50％勞工都不贊成，最近甚至有工會行文要求勞動部不能開放。

現行勞退基金不論雇主提撥或勞工自提6％，都有保障二年定存收益。國外開放讓勞工自行操作，政府完全不介入，也沒保證收益，但國內希望開放，要求政府代為收繳、建置操作平台，卻不願意自負盈虧，勞動部必須保守看待，因為勞退金是勞工退休的老本，勞動部要「顧緊緊、攬牢牢」。

勞動部表示，去年勞退新制基金投資負數，勞工只是帳面減損，勞工都無法接受，若自選投資賠錢，政府不保證，勞工真能接受嗎？在未取得共識前，不宜貿易開放。

勞退勞動部退休勞基法
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