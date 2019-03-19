台灣資安產業2018年增率11％ 2020年上看550億產值

2019-03-19 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部工業局指推動資安產業發展成效顯著，2018年台灣資安產業產值達新台幣437.3億元，年增率達11.1%，資安產業2020年有望達成目標550億元。

有鑑於資安議題日趨重要，為加速台灣資安產業發展，工業局與「2019台灣資安大會」主辦單位iThome共同規畫主辦「台灣資安館」。工業局指出，資安館館配合大會所集結之百家國際及台灣在地知名資安夥伴，透過人工智慧、威脅情資、大數據、數位金融、滲透攻防、機密保護、威脅防護及資安服務8大主題，招募中華資安、合勤科技、中華龍網、網擎資訊、奧義智慧、安碁資訊等33家我國資安自主研發能量廠商參展，藉由凝聚我國資安技術頂尖業者能量，發展最新之資安產品與服務，向國際展現我國資安實力，進而創造資安市場國際商機。

工業局表示，為加速國內資安產業發展，今年「台灣資安館」更擴大舉辦，以「行銷安全安心的台灣產品，建立台灣資安產業可信賴的形象」為主題，除了與以往相同邀請國內頂尖資安業者參展，特別加入情境試體驗設計，展示更多近期台灣資安研發成果。

整體而言，今年台灣資安館有三大特色亮點：「產業新創與國際論壇」、「台灣資安廠商展示區」及「資安主題情境式體驗」，集結本局資安產業推動之成果，包含推動聯網裝置資安標準及檢測規範，目前共通過5家IPCAM合格檢測實驗室；3項合格產品（奇偶科技）取得認證標章。

配合政府新南向政策，工業局特別規劃「ASIA CYBER CHANNEL SUMMIT」產品發表會，邀請國際大廠包括泰國nForce Secure、馬來西亞AKATI Consulting Group、新加坡Pacific Tech等超過20家來自東南亞資安產業重要系統整合商及服務提供商組團來台參與。

工業局強調，產品發表會以一對多之的形式，由台灣資安廠商針對特邀來台的國外廠商，以英文簡介資安解決方案，同步搭配B2B商機洽談媒合會，希望藉此協助台灣資安廠商與東南亞市場合作夥伴洽談，共同促成未來的深度合作，帶動我國資安產業行銷國際，更期望雙方共同拓展全球市場，獲得更好的業務發展。