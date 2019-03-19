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台灣資安產業年增11.1% 2020年產值上看550億元

2019-03-19 11:16經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

2019台灣資安大會今（19）日上午登場，經濟部工業局局長呂正華表示，2018年台灣資安產業產值達437.3億元，年增率11.1%，資安產業將全力朝向2020年目標550億元邁進。

此外，為加速台灣資安產業發展，呂正華指出，不僅今年的「台灣資安館」擴大舉辦，未來也將輔導國內資安廠商加速與馬來西亞、新加坡、泰國等新南向國家緊密合作。

由經濟部工業局規劃主辦的「台灣資安館」今日起至3月21日在台北國際會議中心登場，共集結逾百家國際及台灣在地知名資安廠商，透過人工智慧、威脅情資、大數據、數位金融、滲透攻防、機密保護、威脅防護及資安服務等八大主題，展現並交流資安實力，進而創造資安市場國際商機。

工業局表示，今年擴大舉辦的「台灣資安館」以行銷安全安心的台灣產品，建立台灣資安產業可信賴的形象為主題，除了與以往相同邀請國內頂尖資安業者參展外，今年還特別加入情境試體驗設計，展示更多近期台灣資安研發成果。

整體而言，今年「台灣資安館」有三大特色亮點，包括：產業新創與國際論壇、台灣資安廠商展示區，以及資安主題情境式體驗。

此外，配合政府新南向政策，工業局此次也特別規劃「ASIA CYBER CHANNEL SUMMIT」產品發表會，邀請國際大廠包括泰國nForce Secure、馬來西亞AKATI Consulting Group、新加坡Pacific Tech等超過20家來自東南亞資安產業重要系統整合商及服務提供商組團來台參與。

希望藉此協助台灣資安廠商與東南亞市場合作夥伴洽談，共同促成未來的深度合作，帶動我國資安產業行銷國際。

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