台灣自主研發資安產品 強攻國際市場

2019-03-19 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



「2019台灣資安大會」今（19）日登場，經濟部工業局攜手主辦單位iThome，集結多家我國資安自主研發能量廠商參展，並且邀請新南向國家資安產業重要系統整合商及服務提供商共襄盛舉，共同促成深度合作，協力拓展全球市場。

工業局指出，今日至21日在台北國際會議中心主辦「台灣資安館」，透過人工智慧、威脅情資、大數據、數位金融、滲透攻防、機密保護、威脅防護及資安服務等八大主題，招募中華資安、合勤科技、中華龍網、網擎資訊、奧義智慧、安碁資訊等33家我國資安自主研發能量廠商參展，展現我國資安實力，創造資安市場國際商機。

去年台灣資安產業產值達新台幣437.3億元，年增11.1%，資安產業全力朝向2020年目標550億元邁進。

工業局表示，為加速國內資安產業發展，今年「台灣資安館」更擴大舉辦，以「行銷安全安心的台灣產品，建立台灣資安產業可信賴的形象」為主題，除了與以往相同邀請國內頂尖資安業者參展，特別加入情境試體驗設計，展示更多近期台灣資安研發成果。

整體而言，今年台灣資安館有三大特色亮點，包括「產業新創與國際論壇」、「台灣資安廠商展示區」及「資安主題情境式體驗」，集結工業局資安產業推動成果，包含推動聯網裝置資安標準及檢測規範，目前共通過五家IPCAM合格檢測實驗室；三項合格產品取得認證標章。

工業局表示，配合政府新南向政策，特別規劃「ASIA CYBER CHANNEL SUMMIT」產品發表會，邀請國際大廠包括泰國nForce Secure、馬來西亞AKATI Consulting Group、新加坡Pacific Tech等超過20家來自東南亞資安產業重要系統整合商，以及服務提供商組團來台參與。

該產品發表會以一對多的形式，由台灣資安廠商針對國外廠商以英文簡介資安解決方案，同步搭配B2B商機洽談媒合會，希望藉此協助台灣資安廠商與東南亞市場合作夥伴洽談，共同促成未來的深度合作，帶動我國資安產業行銷國際，期望雙方共同拓展全球市場，獲得更好的業務發展。