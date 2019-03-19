親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

印巴百年衝突升級！簽署「和平協議」有用嗎？

跟專家講的相反！為何「掃雪機父母」這樣害小孩？

台灣自主研發資安產品 強攻國際市場

2019-03-19 10:38經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

「2019台灣資安大會」今（19）日登場，經濟部工業局攜手主辦單位iThome，集結多家我國資安自主研發能量廠商參展，並且邀請新南向國家資安產業重要系統整合商及服務提供商共襄盛舉，共同促成深度合作，協力拓展全球市場。

工業局指出，今日至21日在台北國際會議中心主辦「台灣資安館」，透過人工智慧、威脅情資、大數據、數位金融、滲透攻防、機密保護、威脅防護及資安服務等八大主題，招募中華資安、合勤科技、中華龍網、網擎資訊、奧義智慧、安碁資訊等33家我國資安自主研發能量廠商參展，展現我國資安實力，創造資安市場國際商機。

去年台灣資安產業產值達新台幣437.3億元，年增11.1%，資安產業全力朝向2020年目標550億元邁進。

工業局表示，為加速國內資安產業發展，今年「台灣資安館」更擴大舉辦，以「行銷安全安心的台灣產品，建立台灣資安產業可信賴的形象」為主題，除了與以往相同邀請國內頂尖資安業者參展，特別加入情境試體驗設計，展示更多近期台灣資安研發成果。

整體而言，今年台灣資安館有三大特色亮點，包括「產業新創與國際論壇」、「台灣資安廠商展示區」及「資安主題情境式體驗」，集結工業局資安產業推動成果，包含推動聯網裝置資安標準及檢測規範，目前共通過五家IPCAM合格檢測實驗室；三項合格產品取得認證標章。

工業局表示，配合政府新南向政策，特別規劃「ASIA CYBER CHANNEL SUMMIT」產品發表會，邀請國際大廠包括泰國nForce Secure、馬來西亞AKATI Consulting Group、新加坡Pacific Tech等超過20家來自東南亞資安產業重要系統整合商，以及服務提供商組團來台參與。

該產品發表會以一對多的形式，由台灣資安廠商針對國外廠商以英文簡介資安解決方案，同步搭配B2B商機洽談媒合會，希望藉此協助台灣資安廠商與東南亞市場合作夥伴洽談，共同促成未來的深度合作，帶動我國資安產業行銷國際，期望雙方共同拓展全球市場，獲得更好的業務發展。

資安東南亞新南向政策
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

消費者行為改變 企業四招因應

2019-03-19 10:01

資誠調查：四分之一消費者以手機為主要購物工具

2019-03-19 10:00

砂石料源已穩定 工程會：未來從源頭掌握供需及價格

2019-03-19 06:15

企業投資大爆發 台郡、榮成加碼台灣

2019-03-19 00:19

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

電價連3凍？ 經部：10月也沒調漲壓力

2019-03-19 00:29

鴻海高雄獵地 要找7,000坪

2019-03-19 00:26

台灣資安產業2018年增率11％ 2020年上看550億產值

2019-03-19 11:35

陳美伶：推進CPTPP 官民一起來

2019-03-19 00:40

環評初審過關 核一廠25年內除役

2019-03-19 00:33

榮成回台 3年70億建「綠」紙廠

2019-03-19 00:27

藍營15縣市長 挺自貿特區

2019-03-19 00:25

拚經濟2.0 工業服務業招商

2019-03-19 00:25

榮成調整生產線 快狠準

2019-03-19 00:18

台郡董座帶兵 站第一線

2019-03-19 00:17

政府大投資 今年成長12%

2019-03-19 00:01

電價凍漲 10月也不會動

2019-03-18 23:59

國發會看消費…維持穩健趨勢

2019-03-18 23:55

填台電虧損 經部撥補363億

2019-03-18 23:55

投資百億 台郡高雄新廠房動土

2019-03-18 23:22

談雙子星案 沈榮津：若是中資要處理好

2019-03-18 16:15

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

2019-03-18 15:59

COF缺料 易華電董事長樂見業界組新公司擴市場

2019-03-18 14:55

4月電價凍漲！經濟部拍板定案

2019-03-18 14:36

影／經濟部公布上半年電價費率審議結果不調整

2019-03-18 14:17

電價凍漲！台電苦往肚裡吞 今年1、2月已虧損102億元

2019-03-18 13:55

錢白繳了？國民年金十年大限延繳 審計部：於法無據

2019-03-18 13:33

4月電價凍漲！平均電價維持每度2.6元

2019-03-18 13:20

國發會：今年固定投資加速 政府投資實質成長率一成二

2019-03-18 12:27

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40

台灣脫離歐盟稅務「灰名單」 企業還該注意哪些事？

2019-03-18 11:38

陸「外商投資法」通過 勤業眾信：台商須注意配套

2019-03-18 11:02

和發園區「台郡科技」動土 韓國瑜：要當企業加速器

2019-03-18 10:56

曾組拚經濟內閣 賴清德閣揆任內走務實路線

2019-03-18 10:20

政府用嘴幫人民加薪？ 1月平均總薪資近10萬 誰沾到邊了？

2019-03-18 10:00

4月電價可望凍漲？ 電價審議委員會今拍板定案

2019-03-18 09:52

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome 樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56
看更多

熱門文章

錢白繳了？國民年金十年大限延繳 審計部：於法無據

2019-03-18 13:33

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

投資型保單虧慘了還不知道 金管會要求三項保護措施

2019-03-18 20:41

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

所得稅申報規定有重大變動 這四種族群都要小心

2019-03-18 12:09

星宇購17架A350 台灣歷來最大空巴訂單

2019-03-18 12:20

又一家回台！榮成砸70億元加碼台灣

2019-03-18 18:49

「信用小白」們有福了 用手機門號可辦信用卡

2019-03-18 15:43

企業投資大爆發 台郡、榮成加碼台灣

2019-03-19 00:19

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

鴻海高雄獵地 要找7,000坪

2019-03-19 00:26

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

2019-03-18 15:59

台灣第六大富豪 正新創辦人羅結95歲辭世

2019-03-19 10:24

南山運用AI數據選出客戶 可免體檢並加保

2019-03-18 11:49

景氣看淡 10年債殖利率重挫

2019-03-19 00:06

怎樣報稅最划算 線上試算系統來幫忙

2019-03-18 18:41

三大債市上周全面資金淨流入 高收益債轉吸金16億美元

2019-03-18 19:11

這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-18 22:57

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

勤美集團120億「勤美之森」開發案動工

2019-03-18 11:55

三大族群 別忘節稅小確幸

2019-03-18 23:36

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

星宇航空斥資60億美元 採購17架空巴A350

2019-03-19 10:19

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40

台郡擲百億 高雄新廠動土

2019-03-18 14:36

所得稅申報有變動 股票族注意關鍵「94」

2019-03-18 14:36

南山導入AI 簡化投保流程

2019-03-19 00:04

鴻海怒駁媒體 買高市農產未提優先採購永齡農場

2019-03-18 13:18

大陸發布34號公告 勤業眾信：免稅條件放寬

2019-03-18 19:32

E-Pace即將發表 184萬元就可以當Jaguar車主

2019-03-18 19:58

5G行動通訊升溫提前拉貨 網通族群強漲

2019-03-18 14:43

5G拉貨啟動台系鏈唱旺 鴻海、台揚最大贏家

2019-03-18 15:57

電價凍漲！台電苦往肚裡吞 今年1、2月已虧損102億元

2019-03-18 13:55

台中草悟道商機夯 洲際酒店今動土

2019-03-18 15:17

果粉最愛 iPhone 6將停產

2019-03-19 00:24

COF缺料 易華電董事長樂見業界組新公司擴市場

2019-03-18 14:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top