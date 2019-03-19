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砂石料源已穩定 工程會：未來從源頭掌握供需及價格

2019-03-19 06:15聯合報 記者張語羚╱即時報導

針對近期南部地區砂石供需失衡情形，工程會指出，工程會主委吳澤成於15日再次邀集各相關部會召開專案會議，目前砂石料源已可穩定供應，並請經濟部由源頭確實掌握料源供需及市場價格，另為使公共工程順利進行，並防止砂石及預拌混凝土價格波動，由工程會提出採購策略因應措施，作為各機關可採行之措施。

工程會表示，砂石為預拌混凝土最重要的原料，去年底南部砂石供需失衡導致混凝土供應不及與價格上漲，工程會自今年1月4日起已召開多次會議要求相關機關立即採取多管齊下措施因應，目前砂石料源已可穩定供應。屏東縣砂石商業同業公會亦表示，近期南部地區砂石短缺，經工程會積極協處並要求經濟部水利署及屏東縣政府加強高屏溪流域疏濬，目前已能穩定提供砂石料源，並請砂石同業積極辦理砂石原料碎解加工作業。

另針對近期砂石價格可能再波動發生，吳澤成認為，供給量已足夠，沒理由再漲價，並於3月15日召開專案會議，請經濟部由源頭管理，從河川疏濬作業、碎解洗選場、預拌混凝土廠與工程使用端之處理及流向，確實掌握砂石、預拌混凝土的供需情形及市場價格，並按月於工程會召開的「公共建設督導會報」追蹤列管，隨時對外公布砂石供需及價格情形，以利各界瞭解市場實際狀況，避免價格上漲的預期心理。

吳澤成表示，對於近期砂石及預拌混凝土不合理的價格波動，已請公平會及法務部依權責查處、介入調查，以防範及遏止砂石、預拌混凝土等業者有聯合行為或異常囤積及哄抬等不法情事。

此外，為防砂石及預拌混凝土價格再波動，從公共工程之需求端著手，同時減少廠商經營之風險，吳澤成已請工程會研擬提出採購策略因應措施，包括可改由機關逕行採購供料或由工程承包業者在工地設置簡易預拌廠等措施，作為各政府機關辦理採購參考；另請經濟部研擬在不影響原來供需的前提下，各機關辦理重大工程可直接與經濟部水利署專案洽購砂石，以確保國家各項公共建設順利推動，並從需求端防止不合理的漲價行為發生。

經濟部吳澤成漲價
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