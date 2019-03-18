榮成回台投資 預計三年砸70億元

2019-03-18 19:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



又一家大咖回台投資，兩岸工紙大廠榮成（1909）今（18）日宣布，參加經濟部回台投資方案，預計三年砸70億元，公司稱要打造低碳造紙工紙廠紙機新建及升級改造與綠色包裝紙箱廠，並且進行生產線的汰舊換新及自動化智慧化升級改造等項目。

榮成表示，這次決定回台投資，主要原因有二，一是受美中貿易戰跟中國禁廢令影響，中國進口美國廢紙加徵25％關稅，且大陸境內進口廢紙稀缺，本土廢紙走揚，使得大陸的生產成本走揚；二是近期部分客戶也開始回台投資，國內包裝材市場需求將因此提高。

榮成18日董事會決議通過該案後，隨即向經濟部「投資臺灣事務所」遞件申請，據悉週五將首次審議。公司稱該案待審議通過，會再對外公布三年投資規劃的內容細節，目前來看，新產能會從既有產房去擴充，暫無蓋新廠計畫。

榮成2月進入傳統淡季、本業獲利下滑，加上春節工作天數減少所致，業外虧損拖累營運轉虧，自結稅前盈餘虧2,175萬元，稅前每股EPS虧損0.01元。不過，累積今年前2月營收74.04億元，年增率10.8%；稅前盈餘1.93億元，每股稅前盈餘達0.17元，優於去年同期0.04元。

另外，榮成今年在大陸也有擴產計畫，繼去年新增的湖北一期85萬噸已全數投產後，二期將在今年第三季開出30萬噸產能，未來將提升生產紙箱，以及武漢、長沙陸續增設紙箱廠。