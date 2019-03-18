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數位身分證彈性印製個資 內政部：0代表本國籍跨性別者

2019-03-18 19:41經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

內政部戶政司今（18）日證實，未來新版的「數位身分識別證」（New eID）只顯示四項必備資訊「姓名、出生年月日、身分證字號和相片」，其餘資訊將採彈性印製，你我身分證可能會長得不一樣！預計將「性別」歸納為加密資料，也將納入跨性別者；至於「國旗」是否顯現於卡面，內政部則表示，目前尚無相關討論，版面設計仍在招標評選階段。

內政部官員表示，「性別、配偶、父母、地址」等欄位資訊可能會依照個人意向決定是否印製在外觀卡面上，也就是說，未來每個人的身分證外觀揭露的資訊會不同；雖然研擬將性別欄位改成彈性印製，但其實從身分證字號也能判別。

內政部特別澄清，身分證字號數字的規畫，本國籍的跨性別者將以數字「0」表示；未來外國人的居留證字號也將統一國人的身分證字號規格，保留數字「8、9」，並以數字「7」代表是外國籍的跨性別者。

雖然「性別、配偶、父母、地址」屬於彈性選擇是否印製，其中僅有「地址」會放置在公開資料區，其餘三項皆屬於加密資料，需要個人密碼以及內政部的授權才能讀取，二者缺一不可。

內政部說明，「公開資料區」指的是國發會正在創建的MyData機制，提供民眾下載個人化資料，如欲傳送個資給公司行號，需要讀卡機或感應裝置連結電腦，透過雲端MyData機制授權給該公司，但如果該公司單位沒有登記則無法讀取。

現行習慣「列印身分證影本」的觀念恐怕要革除，數位身分證上路之後，未來都是透過雲端「公開資料區」讀取資料；官員特別強調，「公開資料區」可以讀取的資料，只比卡面上的資訊多了一項「地址」，經由卡片插入或感應，加上身分證的後六碼兩道關卡才能讀取，其他加密資料則需要另外的個人密碼及內政部的授權。

內政部表示，國外的身分證一般不會顯示配偶和父母的資訊，現行的國民身分證已是過度揭露個人資料，為強化資安而有此調整；針對醫院、銀行等機關，會特別授權讀取「性別、配偶」等加密資訊，但仍需要個人密碼才能解鎖，同時強調，不會讓讀取資料的時間延誤急救。

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