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荷蘭烏特勒支槍案！槍手電車上開火數人傷

又一家回台！榮成砸70億元加碼台灣

2019-03-18 18:49經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

又一家大咖回台投資，兩岸工紙大廠榮成宣布，參加經濟部回台投資方案，預計三年砸70億元，公司稱要打造低碳造紙工紙廠紙機新建及升級改造與綠色包裝紙箱廠，並且進行生產線的汰舊換新及自動化智慧化升級改造等項目。

工紙經濟部
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