匯豐中華投信：投資宜估值偏低時進場 才有波段利潤可得

2019-03-18 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



滙豐環球投資管理亞洲和印度股票部投資團隊負責人Sanjiv Duggal 分享 facebook

滙豐環球投資管理亞洲和印度股票部投資團隊負責人Sanjiv Duggal來台受訪表示，亞洲選擇機會多，其中，中國市場評價面仍低，為主要看好的投資標的，建議投資人可在股價因消息面影響而下行的情況下，低接布局，以長線角度來操作。

Sanjiv Duggal表示，亞洲整體市場潛力足。自金融海嘯以來，亞洲企業為因應潛在危機而更積極地管理資產負債、進行產業整合、優質化產製線(供應商向價值鏈上游移動)等措施，皆能有效推升獲利率，增加配息與股權買回，使股東權益報酬率提高。在亞洲2019年GDP預測中，中國、印度、菲律賓等新興亞洲國家為排行前三名，分別為6.2%、7.3%、6.4%。此外，韓國也是焦點國家之一，因目前其本益比7.7倍，股價淨值比0.8倍，股東權益報酬率卻有15.4倍，資金獲利空間大。

Sanjiv Duggal就中國部分進一步說明，中國在2018年表現疲弱。影響因子包括人民幣走弱、經濟數據成長趨緩的疑慮、企業違約狀況出現、以及去槓桿化計畫影響企業使用資金的狀況。

不過今年多項利多支撐，如國內財政政策的直接或間接減稅、汽車銷售補貼措施、貨幣政策的激勵、遊戲產業和金融科技的法規鬆綁；外部有國際指數MSCI的權重調升，再加上政經消息面上不若去年緊繃，陸股表現因此強勁。

就基本面而言，Sanjiv Duggal表示，中國擁有龐大的消費潛力，預估企業獲利在2019年可多10%，而目前評價面與股價表現仍處背離狀態，是匯豐中華投信看好且進場布局的最大原因。

Sanjiv Duggal認為財務數據如股東權益報酬率、配息率等評價標準是進出股市的重要因素。亞洲新興國家股市波動幅度大，易受消息面的影響，但他根據自己的交易經驗認為，投資以長線操作為宜，避免隨投資市場的情緒起伏，且與其在市場交投熱絡時進場，倒不如在估值偏低且基本面動能續存的情況下，逢低承接，才有波段的利潤可得。