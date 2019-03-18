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「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師說有這兩個原因

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工程會：工程流標與砂石無直接關聯 已提五大對策

2019-03-18 17:21經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

對於媒體報導砂石及混凝土漲價列為各主要工程流標原因之一，行政院公共工程委員會說明，近期檢討工程流標的原因，主要為機關未編列合理預算、設計未周妥、工期不合理、未採行靈活的採購策略等因素，與砂石並沒有直接關聯，對於重大工程流標，工程會也檢討並提出五大對策。

工程會指出，行政院政委、工程會主委吳澤成關切議題，並主持各項重大工程流標檢討會議並現地訪視，從工程生命週期各階段，逐項務實檢討計畫需求、預算編列、規劃設計內容、發包策略及市場機制等，找出關鍵問題並提出五大處理對策。

工程會說明，此五對策包含「機關應就實際需求合理編列預算」、「設計內容及標準應符合機關需求並與編列預算連結」、「工期訂定要合理可行」、「採購策略應妥適以及契約條件應合理且明確」。工程會強調，為協助各機關解決工程流標現象，已從計畫管考、工程訪視及流廢標會議等多重面向，歸納彙整流標通案及個案原因，並提供相關因應對策函送各機關參考。

吳澤成表示，工程流標因素很多，但設計考量是否周延是關鍵，前瞻計畫持續進行中，各機關應務實注意設計的合理性，而非一味歸責非主要因素，僅以追加預算或刪減工項因應。他強調，工程會已協調各機關注意從編列預算、設計考量要務實，以利工程順利執行。

吳澤成漲價
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