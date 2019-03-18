中火機組運轉不減反增？台電：已盡力降載

2019-03-18 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



針對台中市政府環保局質疑，台中電廠在近日空品不良期間機組運轉不減反增，台電澄清，火力電廠降載須同時考量地區空品狀況、天然氣用量、機組運轉、環評總量管制等種種限制，在系統供電安全無虞下，台電已盡最大努力降載運轉，絕無置中部地區空品於不顧。

台電說明，以今（18）日供電情況來看，由於氣溫升高，實際用電量比預估還高40萬瓩，加上因應夏季用電尖峰來臨，各火力電廠正緊鑼密鼓逐步安排歲檢修，包含大林6號機、興達4號機、麥寮2號機等多部機組歲修、林口電廠新3機停止試俥等，台電在考量系統供電安全及環保調度的情況下，已在能力範圍內盡最大努力，配合空汙進行相關燃煤機組自主降載。

台電表示，因應全國空氣品質問題，近來努力在確保供電穩定前提下，積極配合機組環保友善降載。

以台中電廠為例，今年以來降載達129次，平均每日降載將近2次，合計減發超過13.6億度電，在全台火力電廠減發量25.4億度中，占總降載電量超過五成。

此外，台中電廠也積極投入現有機組環保改善措施，1至4號機已根據市府第二次加嚴標準進行空汙改善，目前2號機已在進行環保改善工程完工前測試運轉，待2號機完成測試運轉後，9號機也將安排歲修，加上正在進行環保改善工程的3號機，屆時台中電廠將有兩部機組停止運轉。

台電強調，會以兼顧供電穩定與空氣品質的同理心來執行機組降載，必須綜合考量電力調度各種限制，在確保民眾用電無虞前提下盡力而為。