台北電器空調3C影音大展將登場 祭百萬家電大方送
由台北市電器商業同業公會3月22日到3月25日於世貿一館所主辦的「2019台北電器空調3C影音大展」，為全台年度最大規模指標性電器展覽，全球各大3C原廠品牌紛紛於此檔推出2019年新品，今年三大重點主軸為智慧科技、節能環保、健康安全。
主辦單位指出，像是AI聲控、遠端操作、8K技術、新一級節能、一機多用.等，最新科技功能將結合各式新款家電，其中美國消費性電子展(CES)展示的新品，也要在此次台北電器展呈現給大家，本次邀集國內外百大知名品牌、超越500格展位聯合展出，呈現一場融合視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺的家電饗宴。
除此之外，更有汰舊換新優惠、福利品降價出清、1元競標等好康活動，各式大小尺寸電視、冷暖氣、風扇、微波爐、冰箱、洗衣機、吹風機、卡拉OK等家電一次購足的需求，此次節能補助同步推動加上2019新品發表與展場獨家優惠，去年參觀人次約為13萬，今年預估有望比去年增加2成，達15萬參觀人次，並總銷售業績突破15億元。
主辦單位指出，此次公會祭出百萬家電大方送，有100台50吋電視或多功能高壓蒸氣清洗機天天抽，結合政府汰舊換新補助最高3,000元。
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