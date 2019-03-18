無懼油價4月起看漲 星展銀下修台灣2019年通膨率至0.7%

2019-03-18 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



雖然預期油價持續上漲，但星展銀行今（18） 日發布最新報告下修台灣2019年通貨膨脹率預估至0.7%。星展表示，受反通膨壓力擴張影響，台灣通膨情形比預期溫和，因此調降對今年台灣通膨率預估，從原本的1% 調降至 0.7%，明年預估則維持1%不變。

星展集團經濟學家馬鐵英表示，從總經數據來看，台灣今年前二月的總體通膨率從去年第 4 季的0.5%降至0.2%，受到反通膨壓力擴張因素，因此下修通膨率預估。

馬鐵英進一步指出，通膨率下降也連帶讓核心通膨率跟著放緩。所謂的核心通膨率是指，實際通脹率扣除食品價格與能源價格波動後的通貨膨脹率。

在油價部分，星展集團認為，受惠全球風險情緒升溫，中國政府政策刺激經濟成長，加上美中貿易協商轉趨樂觀，帶動油價反彈。

星展集團預期，在OPEC 國家減產、美國對伊朗的制裁豁免將在四月底到期，預估油價可望持續走揚，其中布倫特原油價今年上半年預估每桶落在 65 美元區間，下半年可能漲至每桶70至75元，但儘管油價可望上揚，但全年能源價格通膨成長率仍約是0%。

至食品價格變動部分，星展集團表示，台灣食品價格變動常發生在颱風季節，受到蔬果供應衝擊而上漲，舉例來說，2012 年、2016 年颱風季食品價格分別上漲 4% 到 5%。在此基礎假設情形下，預期台灣食品價格今年通膨率約 2%，較去年呈現微幅上升。

除了台灣之外，星展也同步下韓國的通膨率，馬鐵英說，南韓與台灣的通膨情形比預期中緩和。南韓2019年前2月的總體通膨率為0.6%，遠低於2018年第4季的1.8%。台灣1至2月的總體通膨率則由上季的0.5%，進一步下降至0.2%。反通膨的壓力使下調預估成為必然。因此，星展集團調整2019年度對於南韓通膨率的預估，由1.7%調整至1.1%，2020年則由1.6%調整至1.5%。而台灣2019年通膨率預估也由1.0%微調至0.7%，2020年預估則維持在1.0%不變。