電價凍漲！台電苦往肚裡吞 今年1、2月已虧損102億元

2019-03-18 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對每半年檢討一次的國內電價，經濟部今（18）日召開電價審議委員會，確定今年4月開始的電價「不調整」，維持平均電價每度2.6253元，以避免物價波動。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影 分享 facebook 針對每半年檢討一次的國內電價，經濟部今（18）日召開電價審議委員會，確定今年4月開始的電價「不調整」，維持平均電價每度2.6253元，以避免物價波動。

但，原訂中午12點結束的委員會，因各方委員激辯，經濟部延至下午1時15分才召開記者會正式對外公布。經濟部能源局長林全能表示，主要是因為物價考量，若因為電價上漲，物價跟著上漲後要再往下跌，幾乎是不可能，因此決定做出電價不調整的決議。

經濟部政務次長曾文生並進一步指出，由於燃料成本是影響電價的主要因素，依據美國能源部能源資訊署（EIA） 於108年2月發布的108年Brent價格預測61美元/桶，以及麥格理銀行於108年1月21日發布108年煤價預測為77美元/噸，原油及煤炭價格預測均較台電提案為低（油價65美元/桶、煤價85美元/噸），長期亦為下跌趨勢，因此審議會議決本次電價不調整，維持平均電價每度2.6253元。

至於原先討論關於5月是否將納入夏季電價，從原本的6月調整為5月一事，林全能表示，這主要是要看夏季用電量，5月的用電量是不是年度用電排名的前五名，近三年來似乎目前只有一年度是如此。因此，5月是否將納入夏季電價，還需要長期觀察。

此外，林全能並進一步指出，本次台電公司提報的電價檢討資料，上漲幅度為6.48%，經審議會審議各項參數合理性後，燃料價格均較去年及本次台電提案為低，可見整體燃料價格處於下降趨勢。對此，經濟部表示，審議會在綜合考量下，為避免短期電價波動對物價造成影響，故議決本次電價不調整，下次將於9月依實際燃料成本進行檢討。

對此，台電總經理鍾炳利也坦言，今年1月和2月台電總計虧損102億元，不過預估等夏季用電量比較增加時，台電夏季的營收應可望慢慢回補回來。至於台電會不會因為此次的電價連二凍，導致今年的營收呈現虧損狀態，鍾炳利表示，還得看後勢的發展。

而原有約780億元的電價平穩基金，目前則僅剩下416億元，初估已用掉363.98億元。