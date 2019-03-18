錢白繳了？國民年金十年大限延繳 審計部：於法無據

2019-03-18 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國民年金保險十年補繳大限，原訂是在今年1月31日到期，但是衛福部以行政命令方式宣布，補繳期限往後延長兩個月，至3月31日到期，讓民眾有更充裕的時間繳納保險費；但是審計部今天表示，於法無據。

國民年金自2009年上路後，迄今開辦屆滿十年，今年1月底就是首期保費欠繳的「十年大限」，若在期限過後未補繳，過期年資將不得補繳，屆時請領給付時，也不得以A式計算請領；衛福部在今年農曆年前宣布延至3月31日到期，讓民眾有更充裕的時間繳納保險費。

立委江永昌今天上午在立法院財委會質詢時表示，有100多萬人還沒補繳，大約8000人是64歲，接下來就每個月要去領國民年金了，衛福部用片面行政命令去改變民眾繳納期限，是否於法有據？他擔民眾到時候付出去的錢，不符合法律，怎麼辦？

審計部副審計長王麗珍表示，按照國民年金法第17條，只有規定因為被保險人有特殊原因，才能延長繳費，目前衛福部是一個行政命令，就可以延長來繳，現在需要去看這個行政命令，是不是有法源依據，因為目前看起來是沒有相關法源依據可以延，這部分審計部可能會等真的實施後，再看怎麼處理。

江永昌表示，千萬不要誤會他的意思，他是擔心到時候民眾如果不能選擇較優惠的A方案，他是會跟衛福部和勞動部翻臉，因為這是政府沒有積極要民眾繳費，不論行政命令如何，審計不能只是在後面追殺，應該在前面就提醒相關部會了。