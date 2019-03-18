親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

「極度乾燥」出走、永福樓收攤...東區商圈「倒店潮」不是你想的那樣

何處沾染紅塵：林清玄的報導文學和電影因緣

錢白繳了？國民年金十年大限延繳 審計部：於法無據

2019-03-18 13:33經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

國民年金保險十年補繳大限，原訂是在今年1月31日到期，但是衛福部以行政命令方式宣布，補繳期限往後延長兩個月，至3月31日到期，讓民眾有更充裕的時間繳納保險費；但是審計部今天表示，於法無據。

國民年金自2009年上路後，迄今開辦屆滿十年，今年1月底就是首期保費欠繳的「十年大限」，若在期限過後未補繳，過期年資將不得補繳，屆時請領給付時，也不得以A式計算請領；衛福部在今年農曆年前宣布延至3月31日到期，讓民眾有更充裕的時間繳納保險費。

立委江永昌今天上午在立法院財委會質詢時表示，有100多萬人還沒補繳，大約8000人是64歲，接下來就每個月要去領國民年金了，衛福部用片面行政命令去改變民眾繳納期限，是否於法有據？他擔民眾到時候付出去的錢，不符合法律，怎麼辦？

審計部副審計長王麗珍表示，按照國民年金法第17條，只有規定因為被保險人有特殊原因，才能延長繳費，目前衛福部是一個行政命令，就可以延長來繳，現在需要去看這個行政命令，是不是有法源依據，因為目前看起來是沒有相關法源依據可以延，這部分審計部可能會等真的實施後，再看怎麼處理。

江永昌表示，千萬不要誤會他的意思，他是擔心到時候民眾如果不能選擇較優惠的A方案，他是會跟衛福部和勞動部翻臉，因為這是政府沒有積極要民眾繳費，不論行政命令如何，審計不能只是在後面追殺，應該在前面就提醒相關部會了。

國民年金保險衛福部勞動部
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

曾組拚經濟內閣 賴清德閣揆任內走務實路線

2019-03-18 10:20

和發園區「台郡科技」動土 韓國瑜：要當企業加速器

2019-03-18 10:56

4月電價可望凍漲？ 電價審議委員會今拍板定案

2019-03-18 09:52

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25

4月電價凍漲！平均電價維持每度2.6元

2019-03-18 13:20

國發會：今年固定投資加速 政府投資實質成長率一成二

2019-03-18 12:27

明年新版身分證有玄機？ 這個號碼代表跨性別

2019-03-18 11:50

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40

台灣脫離歐盟稅務「灰名單」 企業還該注意哪些事？

2019-03-18 11:38

陸「外商投資法」通過 勤業眾信：台商須注意配套

2019-03-18 11:02

數位身分證2020年10月換發 研擬取消性別、國旗

2019-03-18 10:39

防洗錢評鑑複審 部會備戰

2019-03-18 00:30

資金匯回專法 找機會說明

2019-03-18 00:29

名家觀點／自由經濟示範區的是與非

2019-03-18 00:28

選舉考量？ 4月電價估凍漲

2019-03-18 00:11

產創優惠 綠委喊5G抵減加碼

2019-03-17 23:19

貨物稅減徵 共識高

2019-03-17 23:17

本周指標／美製造業PMI估小幅回升

2019-03-17 23:03

總統說要多投資台灣 盧秀燕：會展中心4月動工

2019-03-17 19:20

這個地方工資還不到大陸的一半！且週六勞工願意加班

2019-03-17 17:34

電價費率審議會18日召開 4月電價可望凍漲

2019-03-17 16:10

APG面談18日登場 37部會備戰爭取一般追蹤評等

2019-03-17 16:07

央行21日理監事會 利率連11凍機率高

2019-03-17 13:06

海外資金匯回專法拍板 投資特定產業享稅率優惠

2019-03-17 09:42

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome 樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:55

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

臺大金融科技系列課程，掌握最新科技浪潮

2019-03-13 17:28
看更多

熱門文章

郭台銘、韓國瑜首度碰面 兩人鏡頭前大啃玉米搏感情

2019-03-17 18:57

郭台銘邀韓國瑜直播 下午4點開始

2019-03-17 14:39

華映大裁員、對岸股票飆 謝金河：金管會該出手了！

2019-03-18 08:15

這個地方工資還不到大陸的一半！且週六勞工願意加班

2019-03-17 17:34

影／鴻海與高市府簽合作備忘錄 打造「AI高雄智慧工農」

2019-03-17 16:38

郭台銘與韓國瑜初相見就像老友 讚高雄最好的就是人才

2019-03-17 22:33

金控股今年現金股利估逾1,500億元 史上次高

2019-03-17 23:12

郭台銘、韓國瑜合體 打造AI高雄

2019-03-17 16:56

5G商機熱 網通廠卡位

2019-03-18 00:20

鴻海集團總裁郭台銘高雄徵才 大學畢業4.5萬元起跳

2019-03-17 21:42

政府用嘴幫人民加薪？ 1月平均總薪資近10萬 誰沾到邊了？

2019-03-18 10:00

粉絲拱選總統 郭台銘：台灣可做中美貿易的轉接頭

2019-03-17 21:45

PCB廠總動員 搶食5G大餅

2019-03-18 00:20

金管會拍板…保險業IPO申請 南山可望搶頭香

2019-03-18 00:28

大立光千人研發團隊 就位

2019-03-18 00:16

華航董座異動傳言不斷 前中市副市長林陵三為新熱門

2019-03-17 16:00

兆豐金、日盛金 股息殖利率最吸睛

2019-03-17 23:11

鴻海以高雄為大數據中心 加碼投資

2019-03-17 21:41

壽險業拋售 持有台債大減

2019-03-17 23:14

數位身分證2020年10月換發 研擬取消性別、國旗

2019-03-18 10:39

保險業IPO門檻 從寬訂定

2019-03-18 00:31

防洗錢評鑑複審 部會備戰

2019-03-18 00:30

星宇購17架A350 台灣歷來最大空巴訂單

2019-03-18 12:20

外資：微軟和解機率高 鴻海衝擊有限

2019-03-17 22:01

所得稅申報規定有重大變動 這四種族群都要小心

2019-03-18 12:09

保險業IPO／南山已送件 率先適用新規

2019-03-18 00:30

影／郭台銘會韓國瑜 大啃玉米

2019-03-17 19:11

林佳龍的交通部「龍團隊」4月組建成形

2019-03-17 15:54

寶齡「飛確」幽門桿菌抗原 快速檢驗試劑傳喜訊

2019-03-17 13:41

KKday CEO專訪／KKday引資國際 做大市場

2019-03-18 00:48

柬埔寨放款利差雖誘人 分行經理因這事累到不想做了…

2019-03-18 11:32

千萬繼承資產化烏有？ 兩招有效管理保險金

2019-03-18 10:52

華航人事異動？ 點名林陵三

2019-03-17 23:19

台幹福音 陸個所稅有六年豁免期

2019-03-17 22:57

台灣人就是厲害！ 連葡萄渣都能做成課桌椅

2019-03-17 15:05

大立光7P三鏡頭放量 成長主力

2019-03-17 23:31

曾組拚經濟內閣 賴清德閣揆任內走務實路線

2019-03-18 10:20

和發園區「台郡科技」動土 韓國瑜：要當企業加速器

2019-03-18 10:56

APG面談18日登場 37部會備戰爭取一般追蹤評等

2019-03-17 16:07

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top