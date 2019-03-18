電價費率審議會決議 今年上半年電價費率凍漲

2019-03-18 13:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部今（18）日召開今年第一次電價費率審議會，審議上半年公用售電業電價費率，考量目前燃料成本低於去年，會中決議本次電價不予調整，維持平均電價每度2.6253元。

事實上，經濟部長沈榮津日前在立法院備詢時已經公開表態，今年國際燃料價格低於去年同期，電價調漲的壓力相對較小，基於照顧民生、穩定物價原則，經濟部主張凍漲電價。

經濟部今日表示，電價費率審議會中依據電價計算公式及調整機制，針對公用售電業各項成本資料及利潤的合理值進行討論與確認，由於燃料成本是影響電價的主要因素，依據美國能源部能源資訊署今年2月發布的布蘭特原油價格預測61美元／桶，以及麥格理銀行於1月21日發布煤價預測為77美元／噸，原油及煤炭價格預測均較台電提案為低（油價65美元／桶、煤價85美元／噸），長期也是下跌趨勢，因此審議會議決本次電價不調整，維持平均電價2.6253元／度。

依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率每年檢討二次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%的限制。

本次台電公司提報的電價檢討資料，上漲幅度為6.48%，經過審議會審議各項參數合理性後，燃料價格均較去年及本次台電提案為低，可見整體燃料價格處於下降趨勢。

經濟部表示，審議會在綜合考量下，為避免短期電價波動對物價造成影響，決議本次電價不調整，下次將於9月依實際燃料成本進行檢討。

基於資訊充分揭露，經濟部將於今日會後10日內將今日會議詳細的會議紀錄、會議所有討論資料及台電公司各項成本資料全部公開於網路，民眾自3月28日起可透過經濟部或能源局首頁連結至「電價及費率資訊揭露專區」，了解本次電價費率審議相關資訊及台電公司成本資訊。