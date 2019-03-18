國際油價下跌 經濟部決定4月電價繼續凍漲

2019-03-18 13:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部於今日上午召開電價費率審議會，經過近4小時討論，決議4月電價繼續凍漲，維持目前平均每度2.6253元。

經濟部表示，依據美國能源總署預測2019年國際油價一桶為61美元，比台電預測65美元低，也比去年10月低；再加上景氣不如去年熱絡，因此不調整。

經濟部早在三月初表態，將在審議會中主張無須調漲電價。經濟部此舉相當罕見，外界解讀，執政黨在九合一選舉後大敗，加上隨著總統大選升溫，避免影響選情，執政黨施政上皆以迎合選民需要為基調，包括電價凍漲。