親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

「極度乾燥」出走、永福樓收攤...東區商圈「倒店潮」不是你想的那樣

何處沾染紅塵：林清玄的報導文學和電影因緣

經濟解析／電價凍漲 2020總統選戰提前開打？

2019-03-18 13:22經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部今（18）日召開電價審議委員會，拍板定案4月開始的電價，雖然國際油價不時飆升，發電成本恐提高，但電價此次依舊「凍漲」。不少聲音揣測由於距離總統大選僅剩不到一年，此波電價凍漲是為避免物價波動，引發市井小民不滿，衝擊明年選情，儘管已遭經濟部否認。但，經濟部這張「電價凍漲」牌，怎麼打都選舉味十足。

其實，電價從去年10月就因豪雨影響，為安定物價而「凍漲」不調整後，就曾被質疑是因為去年底的九合一大選考量，當時傳言今年4月電價應該就會調整了，但這次又持續凍漲，下次電價調漲是10月，更是逼近總統大選日，電價調漲機率更是微乎其微。

只是，這樣的電價「連三凍」，2020年的總統大選，無論綠營是勝是敗，都已佔盡便宜。若綠營連任成功，掌握執政主導權，預估明年4月的電價一定會漲，因為已無選舉考量。

但，若藍營重新拿回執政權，接下這個燙手山芋，在電價「連三凍」壓力下，國民黨於明年4月究竟要不要調整電價，恐將陷入裡外不是人的窘境。

據了解，國際能源價格今年初以來不斷飆漲，國際原油價格最近也大漲，再加上去年電價已經「該漲而未漲」，外界聲音咸認為，今年電價審議委員會須從去年因凍漲而累積的漲幅來計算與討論，今年4月電價應會調漲。未料，面臨倒數不到一年的總統大選，讓這次的電價討論瀰漫濃濃的「政治味」。

不過，電價審議委員會雖採取多數決方式決議接下來電費，而非共識決，不過18位電價審議委員會中，有9位是政府機關代表，其餘8位則是來自業界或學者，超過一半以上的委員來自政府，因此幾乎等同於政府怎麼「建議」電價，審議會就會怎麼處理電價。

電價總統大選
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

曾組拚經濟內閣 賴清德閣揆任內走務實路線

2019-03-18 10:20

和發園區「台郡科技」動土 韓國瑜：要當企業加速器

2019-03-18 10:56

4月電價可望凍漲？ 電價審議委員會今拍板定案

2019-03-18 09:52

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25

4月電價凍漲！平均電價維持每度2.6元

2019-03-18 13:20

國發會：今年固定投資加速 政府投資實質成長率一成二

2019-03-18 12:27

明年新版身分證有玄機？ 這個號碼代表跨性別

2019-03-18 11:50

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40

台灣脫離歐盟稅務「灰名單」 企業還該注意哪些事？

2019-03-18 11:38

陸「外商投資法」通過 勤業眾信：台商須注意配套

2019-03-18 11:02

數位身分證2020年10月換發 研擬取消性別、國旗

2019-03-18 10:39

防洗錢評鑑複審 部會備戰

2019-03-18 00:30

資金匯回專法 找機會說明

2019-03-18 00:29

名家觀點／自由經濟示範區的是與非

2019-03-18 00:28

選舉考量？ 4月電價估凍漲

2019-03-18 00:11

產創優惠 綠委喊5G抵減加碼

2019-03-17 23:19

貨物稅減徵 共識高

2019-03-17 23:17

本周指標／美製造業PMI估小幅回升

2019-03-17 23:03

總統說要多投資台灣 盧秀燕：會展中心4月動工

2019-03-17 19:20

這個地方工資還不到大陸的一半！且週六勞工願意加班

2019-03-17 17:34

電價費率審議會18日召開 4月電價可望凍漲

2019-03-17 16:10

APG面談18日登場 37部會備戰爭取一般追蹤評等

2019-03-17 16:07

央行21日理監事會 利率連11凍機率高

2019-03-17 13:06

海外資金匯回專法拍板 投資特定產業享稅率優惠

2019-03-17 09:42

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome 樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:55

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

臺大金融科技系列課程，掌握最新科技浪潮

2019-03-13 17:28
看更多

熱門文章

郭台銘、韓國瑜首度碰面 兩人鏡頭前大啃玉米搏感情

2019-03-17 18:57

郭台銘邀韓國瑜直播 下午4點開始

2019-03-17 14:39

華映大裁員、對岸股票飆 謝金河：金管會該出手了！

2019-03-18 08:15

這個地方工資還不到大陸的一半！且週六勞工願意加班

2019-03-17 17:34

影／鴻海與高市府簽合作備忘錄 打造「AI高雄智慧工農」

2019-03-17 16:38

郭台銘與韓國瑜初相見就像老友 讚高雄最好的就是人才

2019-03-17 22:33

金控股今年現金股利估逾1,500億元 史上次高

2019-03-17 23:12

郭台銘、韓國瑜合體 打造AI高雄

2019-03-17 16:56

5G商機熱 網通廠卡位

2019-03-18 00:20

鴻海集團總裁郭台銘高雄徵才 大學畢業4.5萬元起跳

2019-03-17 21:42

政府用嘴幫人民加薪？ 1月平均總薪資近10萬 誰沾到邊了？

2019-03-18 10:00

粉絲拱選總統 郭台銘：台灣可做中美貿易的轉接頭

2019-03-17 21:45

PCB廠總動員 搶食5G大餅

2019-03-18 00:20

金管會拍板…保險業IPO申請 南山可望搶頭香

2019-03-18 00:28

大立光千人研發團隊 就位

2019-03-18 00:16

華航董座異動傳言不斷 前中市副市長林陵三為新熱門

2019-03-17 16:00

兆豐金、日盛金 股息殖利率最吸睛

2019-03-17 23:11

鴻海以高雄為大數據中心 加碼投資

2019-03-17 21:41

壽險業拋售 持有台債大減

2019-03-17 23:14

數位身分證2020年10月換發 研擬取消性別、國旗

2019-03-18 10:39

保險業IPO門檻 從寬訂定

2019-03-18 00:31

防洗錢評鑑複審 部會備戰

2019-03-18 00:30

星宇購17架A350 台灣歷來最大空巴訂單

2019-03-18 12:20

外資：微軟和解機率高 鴻海衝擊有限

2019-03-17 22:01

所得稅申報規定有重大變動 這四種族群都要小心

2019-03-18 12:09

保險業IPO／南山已送件 率先適用新規

2019-03-18 00:30

影／郭台銘會韓國瑜 大啃玉米

2019-03-17 19:11

林佳龍的交通部「龍團隊」4月組建成形

2019-03-17 15:54

寶齡「飛確」幽門桿菌抗原 快速檢驗試劑傳喜訊

2019-03-17 13:41

KKday CEO專訪／KKday引資國際 做大市場

2019-03-18 00:48

柬埔寨放款利差雖誘人 分行經理因這事累到不想做了…

2019-03-18 11:32

千萬繼承資產化烏有？ 兩招有效管理保險金

2019-03-18 10:52

華航人事異動？ 點名林陵三

2019-03-17 23:19

台幹福音 陸個所稅有六年豁免期

2019-03-17 22:57

台灣人就是厲害！ 連葡萄渣都能做成課桌椅

2019-03-17 15:05

大立光7P三鏡頭放量 成長主力

2019-03-17 23:31

曾組拚經濟內閣 賴清德閣揆任內走務實路線

2019-03-18 10:20

和發園區「台郡科技」動土 韓國瑜：要當企業加速器

2019-03-18 10:56

APG面談18日登場 37部會備戰爭取一般追蹤評等

2019-03-17 16:07

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top