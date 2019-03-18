經濟解析／電價凍漲 2020總統選戰提前開打？

2019-03-18 13:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部今（18）日召開電價審議委員會，拍板定案4月開始的電價，雖然國際油價不時飆升，發電成本恐提高，但電價此次依舊「凍漲」。不少聲音揣測由於距離總統大選僅剩不到一年，此波電價凍漲是為避免物價波動，引發市井小民不滿，衝擊明年選情，儘管已遭經濟部否認。但，經濟部這張「電價凍漲」牌，怎麼打都選舉味十足。

其實，電價從去年10月就因豪雨影響，為安定物價而「凍漲」不調整後，就曾被質疑是因為去年底的九合一大選考量，當時傳言今年4月電價應該就會調整了，但這次又持續凍漲，下次電價調漲是10月，更是逼近總統大選日，電價調漲機率更是微乎其微。

只是，這樣的電價「連三凍」，2020年的總統大選，無論綠營是勝是敗，都已佔盡便宜。若綠營連任成功，掌握執政主導權，預估明年4月的電價一定會漲，因為已無選舉考量。

但，若藍營重新拿回執政權，接下這個燙手山芋，在電價「連三凍」壓力下，國民黨於明年4月究竟要不要調整電價，恐將陷入裡外不是人的窘境。

據了解，國際能源價格今年初以來不斷飆漲，國際原油價格最近也大漲，再加上去年電價已經「該漲而未漲」，外界聲音咸認為，今年電價審議委員會須從去年因凍漲而累積的漲幅來計算與討論，今年4月電價應會調漲。未料，面臨倒數不到一年的總統大選，讓這次的電價討論瀰漫濃濃的「政治味」。

不過，電價審議委員會雖採取多數決方式決議接下來電費，而非共識決，不過18位電價審議委員會中，有9位是政府機關代表，其餘8位則是來自業界或學者，超過一半以上的委員來自政府，因此幾乎等同於政府怎麼「建議」電價，審議會就會怎麼處理電價。