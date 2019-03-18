電價連二凍！ 經濟部拍板定案4月開始的電價不調整

2019-03-18 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對每半年檢討一次的國內電價，經濟部今（18）日召開電價審議委員會，確定今年4月開始的電價「不調整」，維持平均電價每度2.6253元，避免市井小民「太有感」。

雖然電價凍漲有助安定物價，不過此舉也遭外界質疑，電價不調整是考量明年總統大選所致，但遭經濟部官員否認。

至於下次調整電價的時間則是今年的10月，電價審議委員會將於9月召開，距離明年1月的總統大選更接近，到時若又再不調漲，電價恐破天荒三次「凍漲」。

其實，電價從去年10月就因豪雨影響，為安定物價而「凍漲」不調整後，今年4月電價是否調整格外受到關注，但儘管國際能源價格今年初以來不斷飆漲，國際原油價格最近也大漲，再加上去年電價已經「該漲而未漲」，因此外界認為，今年電價審議委員會須從去年因凍漲而累積的漲幅來計算與討論，今年4月電價應會調漲。

不過，每次電價的調幅都另受限電價公式規定，一次調漲有3%的天花板上限，因此外界認為今年3月的電價審議委員會，針對4月電價應該是傾向漲價，但最多只能調漲3%。

只是，今年3月1日經濟部能源局卻在228連假時罕見的以新聞稿形式對外「表態」，強調燃料成本是影響電價的主要因素，去年9月檢討電價時，燃料價格是近期相對高點，油價約每桶75元美金，當時審議會在綜合考量「照顧民生」、「穩定物價」、「節約能源」三原則下，並未調漲電價，然而目前燃料成本，油價每桶約65元美金，較去年9月為低，因此目前電價相較去年更無調漲壓力，因此經濟部在今日的電價審議委員會中，主張無須調漲電價。

不過經濟部能源局3月1日曾對外「表態」，強調燃料成本是影響電價的主要因素，去年9月檢討電價時，燃料價格是近期相對高點，油價約每桶75元美金，當時審議會在綜合考量「照顧民生、穩定物價、節約能源」三原則下，並未調漲電價，然而目前燃料成本，油價每桶約65元美金，較去年9月為低，因此目前電價相較去年更無調漲壓力，因此經濟部將在明天審議會中，主張無須調漲電價。

關於電價計算方式，立法院2015年1月中通過試辦電價公式，並於2015年4月上路，明訂國內電價每半年檢討一次，於每年4月和10月調整電價費率。2017年10月新版電價公式上路後，更明訂電價漲跌幅不得逾3%的天花板底限。

台電2015年4月、10月，以及2016年4月，分別將電價調降7.34%、2.33%、9.56%，2017年4月及10月電價均未調整，2018年4月電價調漲3%，每度平均電價為2.6253元，10月電價則因豪雨影響，經濟部為免民生物價因電價調漲而導致物價上漲，因此決定10月電價凍漲，因此平均電價每度目前仍維持現行的2.6253元。若今年4月電價不調整，是繼2017年以來第二次電價連續兩次未調整。