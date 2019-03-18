國發會：今年固定投資加速 政府投資實質成長率一成二

2019-03-18 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會主委陳美伶今（18）日赴立法院經濟委員會進行業務報告，說明台灣面臨全球經濟成長趨緩，全球經濟風險仍存，雖然恐拖累今年台灣的出口成長，但陳美伶點出，台灣今年固定投資將成長加速，預測今年政府投資實質成長率為11.96％，遠高於去年1.82％；民間消費也將溫和成長。

陳美伶點出，今年台灣的消費和投資動能將會轉佳；受到國內半導體廠商持續投資先進製程，且風電、太陽能等綠能投資持續進行，加上政府積極改善國內投資環境，加速執行前瞻基礎建設計畫，以及推動台商回台投資方案，今年公、私部門投資可望持續擴增，預測今年政府及民間投資實質成長率分別為11.96％、3.62％，遠高於去年1.82％、1.46％。

在民間消費的部分，受到企業積極調薪，基本工資調升及「所得稅制優化措施」，有助挹注家庭可支配所得，加上政府推出促進國內旅遊及節能家電汰舊換新補助措施，均可望推升民間消費動能，預測今年民間消費實質成長2.81％，高於去年2.05％。

陳美伶表示，主計總處預估台灣今年的經濟成長率為2.27％，國內經濟情勢應溫和成長；受到美中貿易戰的轉單效應，伺服器、電子產品的出口仍維持一定水準，再加上美中貿易戰逐漸和緩、國際油價反彈、5G帶動電子產品需求復甦等，全球貿易成長可望逐季回升。