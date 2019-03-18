小心！僑外學生受僱 工作許可不能少

2019-03-18 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



年假過後，各個大專院校也陸續開學，僑外學生若有工讀需求，應先向勞動部申請核發工作許可，才能受僱工作；雇主聘僱僑外學生，也要注意僑外學生是否已經取得工作許可，以免違反就業服務法規定而受罰。

僑外學生若未申請工作許可即從事工作，依規定可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；雇主若僱用沒有工作許可證的僑外學生，最高可處75萬元罰鍰，不可不慎。

勞動部說明，僑外學生利用課餘時間如欲從事工讀活動，應於開始工作前依相關規定向勞動部申請工作許可，並須經由「外國專業人員工作許可申辦網」以線上傳輸方式提出申請。

勞動部表示，網路申辦程序簡易且有中英對照功能，僑外學生僅需點選「申請帳號」完成註冊後，登記個人資料、上傳應備文件及繳交審查費即可完成申辦，申辦網並提供「申辦進度查詢」功能，僑外學生可以即時掌握案件審查進度。

為避免僱用未經許可的僑外學生從事工作，勞動部提醒，雇主僱用前應請僑外學生出示本人的工作許可證正本，並比對其護照或居留證正本等資料，以確認此證為其本人所持有，且工作許可證有效期間最長六個月，逾期則必須重新申請。另外，僑外學生的工作時間，除寒暑假外，每星期最長工作時數不可超過20小時。

勞動部進一步說明，工作許可證上除了載明僑外學生姓名、護照號碼、許可期間等相關資訊外，右下角均燙有藍金圖案的勞動部部徽，雇主應注意工作許可證的防偽標籤。