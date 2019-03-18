懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



懸缺半年的圓山飯店董事長確定由行政院長蘇貞昌人馬、前立委林育生接任，本（3）月底將正式履新，目前人事作業正在處理中，完成後，圓山飯店所屬的財團法人台灣敦睦聯誼會就會召開董事會，通過這項新的人事案。

據指出，林育生早先在蘇貞昌擔任立委時，就擔任過他的辦公室主任，屬「蘇系人馬」，後來在屏東縣參選區域立委，也曾當選，2007年民進黨總統提名選舉，林育生是蘇貞昌競選辦公室的發言人，後又擔任過民進黨副秘書長。

去年9月敦睦聯誼會董事長、圓山飯店董事長張學舜轉任台北101董座，遺缺一時找不到適當人接替，暫由交通部政務次長王國材兼任至今，今年1月中旬蘇內閣上任，重新盤點中央政府主管財團法人、公股（泛公股）事業、國營事業等單位，還有那些職缺，上（2）月農曆年後即傳出圓山飯店董座將由林育生出任。

據了解，目前交通部已就該項人事作業進行處理，近日就可完成，完成後將發函給其督導的敦睦聯誼會，要求改派法人董事，並推舉林育生接任董事長。據可靠消息指稱，敦睦聯誼會3月29日便會召開臨時董事會，推舉林育生接任董事長。

在圓山飯店董座一職確定後，交通部所屬單位尚有桃園機場公司總經理一缺待補齊，目前高層還在徵詢中，尚未傳出接任人選。