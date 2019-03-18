台灣脫離歐盟稅務「灰名單」 企業還該注意哪些事？

2019-03-18 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



儘管台灣順利自歐盟稅務不合作「灰名單」中除名，但勤業眾信聯合會計師事務所提醒，台商若有和其他黑名單地區有營運往來者，仍應留意該地區修法動態，以及國際間的防禦行動發展，以免影響集團運作。

歐盟經濟和金融事務委員會會議日前公布最新稅務不合作清單，雖然台灣順利除名，但本次更新清單中，除了五個既有的黑名單國家／地區外，原列為灰名單的百慕達與貝里斯等10個國家／地區改列為黑名單，共計15個。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖哲莉指出，百慕達因未即時回應並承諾歐盟對其經濟實質的要求，故轉列黑名單，但因該地政府已經積極回應，今年5月可望見真章。

另外，常見台商企業運用的薩摩亞仍列為黑名單之一，而且尚未公布任何經濟實質法案或新稅務法規，現在似乎暫不受影響，但歐盟為使黑名單具有懲罰效力，陸續研擬出具體制裁行動，企業也應注意歐盟及國際間針對黑名單地區的防禦措施，以即時規劃因應，避免影響集團運作。

為避免歐盟資金涉及避稅嫌疑，歐盟目前已修訂相關金融法規，禁止歐盟資金透過黑名單地區進行投資或交易。另外，黑名單也被整合運用在其他法規遵循，例如歐盟新中間公司（例如控股公司）資訊揭露規定，任何透過黑名單地區的租稅規劃都會被自動揭露給稅務機關，移轉訂價國別報告規定，也會針對透過黑名單地區進行運作的跨國企業集團有更嚴苛要求。

廖哲莉表示，列於黑名單的國家／地區，國際聲譽也將受考驗，不排除未來其他非歐盟國家因黑名單國家／地區的不作為與聲譽下降而跟進推出相關防禦措施，例如美國對伊朗經濟制裁，不僅對該國貿易及投資受影響，有關國際間外匯交易或資金進出也大受影響。

廖哲莉表示，以國人愛用的薩摩亞公司為例，如果未來當地政府仍未作出回應，國際間資金進出可能就會受到波及，投資人未來要再增資或獲利要匯回則就會受到限制。如果薩摩亞仍持續列為黑名單，投資人應積極考慮就其名下資金作積極處理，其旗下轉投資亦應考慮進行組織重組為妥。

此外，較常出現在台商企業投資架構中的百慕達，當地經濟實質法規已經立法在案，卻仍轉為黑名單，據了解是因為上月所公布的修正案與相關施行細則疑似有所疏漏，被歐盟委員會認為無意改善當地法規所致。

廖哲莉指出，百慕達政府已經積極回應改善該項疏漏，力求於今年5月更新名單公告時自黑名單移除，但不論其為黑名單與否，受影響的公司仍需持續關注百慕達經濟實質法案動態。