新北市公司登記升級 速件申辦新增六項

2019-03-18 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府今（18）日表示，配合去年11月1日新《公司法》的施行，新北市經發局特別新增有限公司、股份有限公司組織變更等六項速件申辦項目，開放現場臨櫃送件立即取件，配合法規限制鬆綁，持續簡化精進行政流程。

新北市配合《公司法》修法後相關流程及文書的簡化，自今年2月22日起新增六項速件申辦項目，包含有限公司及股份有限公司設立（特別股除外）、組織變更、增、減資、以及修正章程董事人數（變更為1人或2人且董事長不變），以及閉鎖性股份有限公司設立登記案等，均納入公司登記速件櫃檯服務項目，民眾現場臨櫃申辦，文件齊備一小時即可領件。

新北市經發局說明，新北市府自2010年起開辦公司登記速件櫃台服務，並逐年增加隨到隨辦項目。此次因應《公司法》於去年修法，放寬許多法規限制，連帶鬆綁會計師查核簽證公司登記資本額辦法，除讓公司經營更具彈性外，亦同步簡化會計師檢送查核報告書查核文件。

新北市經發局補充，去年登記櫃檯全年總收件數為87,200件，速件櫃台服務受理33,080件，速件服務量占比近四成，顯示民眾對速件服務具相當需求，今年度再新增六項隨到隨辦申辦項目，可望大幅簡化行政流程，相關案件平均辦理時間由三天縮短為一個小時。