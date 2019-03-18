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陸「外商投資法」通過 勤業眾信：台商須注意配套

2019-03-18 11:02經濟日報 記者翁至威╱即時報導

中國大陸兩會12日三審通過《外商投資法》，取代過去的外資三法，自2020年1月1日起，外商在中國大陸境內投資，都必須依循外商投資法規範。勤業眾信聯合會計師事務所今（18）提醒，應注意後續配套措施。

《外商投資法》共分為六章，包括總則、投資促進、投資保護、投資管理、法律責任、附則，主要以「促進」與「保護」為此次修正重點。

勤業眾信表示，中國大陸國務院總理李克強15日在人大閉幕會後的中外記者會上指出，港澳台投資可比照人大通過的《外商投資法》，且長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法也要繼續沿用。因此台商未來對中國大陸投資應以《外商投資法》及公司法相關規定為依據。

《外商投資法》將實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，未來將積極進一步擴大外資市場准入，對於電信、教育、醫療、文化等領域的開放進程，也將放寬外資股比限制。台商應密切關注下一步的配套政策，把握潛在機會。

最後勤業眾信表示，企業應注意外商投資法公布後實施前這段時間，是否可直接適用外商投資法及公司法等法律法規的規定制定合資／合作合同或章程? 以及在外商投資法施行后五年內可以繼續保留原企業組織形式下，若五年屆滿後，合資／合作合同和章程若未辦理修訂，其法律效力及後續處理的程序並未說明，後續必須持續關注。

外資台商
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