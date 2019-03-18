勤業眾信：台商應關注歐盟避稅黑名單修法動態

2019-03-18 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



台灣順利脫離歐盟稅務不合作灰名單，國際形象大提升。不過勤業眾信聯合會計師事務所今（18）提醒，台資企業若有與黑名單地區有營運往來者，應留意該地區修法動態及國際間的防禦行動發展，即時應變，以免影響集團運作。

勤業眾信稅務部會計師廖哲莉指出，百慕達因未即時回應並承諾歐盟對其經濟實質之要求，因此轉列黑名單；另外，常見台商企業運用之薩摩亞仍列為黑名單之一，且尚未公布任何經濟實質法案或新稅務法規，雖現在似乎暫不受影響，但歐盟已陸續研擬具體制裁行動，企業必須留意。

廖哲莉表示，列於黑名單的國家或地區，其國際聲譽受到考驗，不排除未來其他非歐盟國家因黑名單國家或地區的不作為與聲譽下降，而跟進推出相關防禦措施。

以國人愛用的薩摩亞公司為例，如果未來當地政府仍未作出回應，國際間資金進出可能就會受到波及，投資人未來要再增資或獲利要匯回就會受到限制。如果薩摩亞仍持續列為黑名單，投資人應積極考慮就其名下資金作積極處理，其旗下轉投資也要考慮進行組織重組。

此外，較常出現在台商企業投資架構中的百慕達，當地經濟實質法規已立法在案，仍轉為黑名單的原因，據了解是因為上月所公布的修正案與相關施行細則疑似有所疏漏，以至被歐盟委員會認為無意改善當地法規所致。