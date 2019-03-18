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和發園區「台郡科技」動土 韓國瑜：要當企業加速器

2019-03-18 10:56聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

蘋果供應鏈重要成員台郡科技公司今天在高雄和發產業園區舉行新廠房動土典禮。高雄市長長韓國瑜受邀參加時表示，政府要當企業的好朋友，提供水、電、路通的服務，高雄市政府不能再當高雄發展的障礙物，而是要當企業發展的「加速器」。

台郡在和發產業園區購置6公頃土地擴建新廠，第一期投資金額105億元，未來5年可創造2500個就業機會，上周一高雄加工出口區，舉辦全國首例的工業區更新，這周又迎來台郡公司的動土，這都是超過百億元的投資案，相信高雄的工業也會拼出一番成績。

台郡深耕5G產業，未來董事長鄭明智說，要發展第二期甚至第三期廠房的動土，可以帶來更多的就業機會，至少創造200億元的營業額，給高雄帶來一些貢獻。

經發局表示，工業是高雄發展關鍵的一環，招商成敗繫於五缺變成五足，經發局已成立單一窗口排除廠商投資障礙，缺地方面，和發產業園區後，市府正積極報編仁武產業園區，籌設橋頭科學園區；人才方面，台郡科技看好5G發展，首波投資和發產業園區超過100億元，將再加碼結合台灣頂尖大學研發技術與能量，讓台灣的毫米波技術在高雄深耕，未來可創造的效益必將數倍於此。

水電方面，經發局也考量產能的倍增之需求，先行至水利署協調，並數次向水公司協商，將逐步進行4條管線改善，確保園區長期用水充足。另，積極配合台電區內特高壓電纜下地計畫，確保整個高屏溪攔河堰、及南迴鐵路的供電穩定。

在和發園區去年有3家標竿廠商完工，今年再有9家廠商完工，目前65家進駐廠商預計引進6636人，年營業額達467億元，目前園區每坪均價約9萬元，有自備款15%即可進駐的方案，因為只剩不到3成的土地可供出售。

蘋果供應鏈重要成員台郡科技公司今天在高雄和發產業園區舉行新廠房動土典禮。記者謝梅...
蘋果供應鏈重要成員台郡科技公司今天在高雄和發產業園區舉行新廠房動土典禮。記者謝梅芬／攝影
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蘋果供應鏈重要成員台郡科技公司今天在高雄和發產業園區舉行新廠房動土典禮。高雄市長...
蘋果供應鏈重要成員台郡科技公司今天在高雄和發產業園區舉行新廠房動土典禮。高雄市長長韓國瑜（右三）受邀參加時表示，政府要當企業的好朋友
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台郡5G
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