數位身分證2020年10月換發 研擬取消性別、國旗

2019-03-18 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會今（18）日赴立法院經濟委員會進行業務報告，關於2020年10月換發結合自然人憑證的新版「數位身分識別證」（New eID），國發會主委陳美伶說，未來身分證上只會顯示「姓名、身分證字號和相片」，「性別」則朝隱藏方向研擬中，也將以納入跨性別者，至於「國旗」則不會顯現；另外，第一階段還不會導入駕照、健保卡功能，但後續功能會陸續到位。

陳美伶接受立委徐永明質詢時說明，「數位身分識別證」僅是一支鑰匙，指的是可以「開」的資料變多，現在內政部正在規畫階段，預計在新版身分證上「外顯」的資料僅包含「姓名、身分證字號和相片」，其他如「配偶、父母、出生地」等資料將為「隱藏式」，至於象徵符號如「國旗」則不會顯現。

至於「性別」是否隱藏，陳美伶表示仍在討論階段，但會以隱藏的方向研擬；過去身分證上性別僅註明男性或女性，考量台灣性別平等的意識抬頭，陳美伶也重申，未來身分證還是會有性別欄，不過要採隱性或是顯性，可以再討論。

另外，徐永明也問到數字的規畫，陳美伶說，未避免數字不夠用，日前有先請內政部盤點數字，未來預計將數字「8、9」給外國人的居留證，並以數字「7」留給跨性別者。

陳美伶也說明，明年10月第一階段換發的新版「數位身分識別證」時，還不會導入駕照、健保卡等功能，但大方向朝結合的規畫不變，只是時程上不會一次到位。