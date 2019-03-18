曾組拚經濟內閣 賴清德閣揆任內走務實路線

2019-03-18 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



2020總統大選震撼彈！行政院前院長賴清德今拋出將參與2020總統大選民進黨內初選的意向，賴清德在組成「拚經濟」內閣後，在約16個月的閣揆任內，務實地推動多項經濟產業政策，包含陸續推動軍公教加薪3%、一例一休再次修法、台商資金回流政策，更曾在能源政策上，勇於回應工商團體能源需求，力排黨內眾議重啟核二廠二號機，但也守住未開放日本福島等核災區食品。

在勞動議題上，賴清德接下前閣揆林全的棒子後，一上任即宣布為軍公教人員加薪3%，也呼籲工商界跟進為勞工加薪。在林全內閣曾面臨的一例一休修法爭議，賴清德在面臨勞、資雙方極大壓力下，推動第二次的《勞基法》修法，於七休一等條件上放寬一定程度的限制。

對於能源產業，儘管民進黨的方向為2025非核家園，不過在此大前提下，賴清德為回應產業界對於穩定供電的需求，在評估安全後，立牌黨內異見，讓台電在去年2月申請核二廠二號機再轉，暫時解除用電吃緊的狀況。賴清德曾受訪強調，不管核二廠2號機有沒有再轉，都不會影響2025年非核家園的目標，他們有信心可以達成任務。

在產業面，賴清德除接續推動林全內閣開始的5+2產業創新計畫，也核定了「都市型工業區更新立體化發展方案」，讓法定容積在240%以下的廠區，可以透過新增投資、能源管理、捐贈產業空間、回饋產業空間或繳納回饋金等方式，取得容積優惠，以解決企業界五缺中的缺地問題。

對於企業五缺中的人才、勞動力，賴清德任內，也出爐首部經濟移民法。在新經濟移民法立法目的上，賴清德曾表示此法是為回應台灣社會的兩大問題，其一是產業發展的人力、人才需求問題，以及少子化引發的口減少問題。

在產業投資上，為因應美中貿易戰的新世界經濟局勢，賴清德也透過主持「加速投資台灣專案會議」，研擬了台商資金回台的措施，並強調會在兼顧租稅公平、資金有效管理、經濟穩定發展、稅政簡便等四大原則下，研議一套合宜有效租稅措施，引導資金投入必要產業，避免流入房市、股市，甚至造成匯率波動。