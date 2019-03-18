「乳房攝影」原級標準再升級 準確把關輻射照射量

2019-03-18 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近年來國人罹患乳癌的年輕化趨勢愈來愈嚴重，為讓醫材檢測更夠力，經濟部標檢局委託行政院原能會辦理的「乳房攝影」原級標準再升級，並且更準確的把關輻射照射量，以營造安全的放射診療服務，降低受檢民眾風險及恐懼。

經濟部指出，標檢局委託原能會核能研究所辦理的國家游離輻射標準實驗室，參考國際情況及國內需求，並依據醫院的乳房攝影設備，於民國93年建立「乳房攝影X光機劑量標準」，使用美國國家標準與技術研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）同等級的劑量標準。現今由於國際計量發展趨勢及配合醫材產業國際化，因此在今年擴建完成符合國際電工委員會（International Electrotechnical Commission，IEC）的劑量標準，讓「乳房攝影X光機劑量標準」完整性更提升、適用範圍再升級，並使劑量標準與國際標準達成一致。

經濟部指出，鑑於我國婦女在45~69歲為罹患乳癌的高峰期，因此，衛生福利部國民健康署對45～69歲及40~44歲具乳癌家族史婦女，提供每2年1次乳房X光攝影檢查。

為了加強管制輻射劑量，保障受檢民眾人身健康，原能會也規定，醫療機構使用乳房X光攝影儀應擬訂醫療曝露品質保證計畫，定期對乳房X光攝影儀進行校驗；其中用於量測輻射劑量之設備，需至少每兩年校正一次。

標準檢驗局表示，目前國家游離輻射標準實驗室每年提供的乳房攝影X光機劑量校正服務平均約40件，再透過校正過的儀器對全國200多家通過國民健康署認證的醫療機構進行乳房攝影X光機輻射劑量的量測與評估，保障接受乳房攝影篩檢婦女的輻射安全。

經濟部提醒，乳癌影響婦女健康及家庭安定甚鉅，若能提早發現、先期治療，可以減少許多家庭悲劇，也能夠減輕健保長期負擔及社會生產力的衝擊。

標檢局進一步表示。藉著國家游離輻射標準實驗室的乳房攝影X射線劑量標準系統，可更準確的把關輻射照射量，以營造優質安全的放射診療服務，降低受檢民眾風險及恐懼。