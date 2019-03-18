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4月電價可望凍漲？ 電價審議委員會今拍板定案

2019-03-18 09:52經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

針對每半年檢討一次的國內電價經濟部今（18）日上午召開電價審議委員會，預期結果將如3月1日經濟部已對外表態的，今年4月「電價不調整」，經濟部預計中午左右由次長曾文生召開記者會正式對外宣布。

其實，電價從去年10月就因豪雨影響，為安定物價而「凍漲」不調整後，今年4月電價是否調整格外受到關注，但儘管國際能源價格今年初以來不斷飆漲，國際原油價格最近也大漲，再加上去年電價已經「該漲而未漲」，因此外界認為，今年電價審議委員會須從去年因凍漲而累積的漲幅來計算與討論，今年4月電價應會調漲。

不過，每次電價的調幅都另受限電價公式規定，一次調漲有3%的天花板上限，因此外界認為今年3月的電價審議委員會，針對4月電價應該是傾向漲價，但最多只能調漲3%。

只是，今年3月1日經濟部能源局卻在228連假時罕見的以新聞稿形式對外「表態」，強調燃料成本是影響電價的主要因素，去年9月檢討電價時，燃料價格是近期相對高點，油價約每桶75元美金，當時審議會在綜合考量「照顧民生」、「穩定物價」、「節約能源」三原則下，並未調漲電價，然而目前燃料成本，油價每桶約65元美金，較去年9月為低，因此目前電價相較去年更無調漲壓力，因此經濟部在今日的電價審議委員會中，主張無須調漲電價。

據了解，電價審議委員會雖採取多數決方式決議接下來電費，而非共識決，不過18位電價審議委員會中，有9位是政府機關代表，其餘8位則是來自業界或學者，超過一半以上的委員來自政府，因此幾乎等同於政府怎麼「建議」電價，審議會就會怎麼處理電價。

經濟部今（18）日上午召開電價審議委員會，預期結果將如3月1日經濟部已對外表態的...
經濟部今（18）日上午召開電價審議委員會，預期結果將如3月1日經濟部已對外表態的，今年4月「電價不調整」。 圖／聯合報系資料照片
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電價經濟部
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