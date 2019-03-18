選舉考量？ 4月電價估凍漲

2019-03-18 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ／台北報導



經濟部今天召開電價審議委員會，考量明年總統大選等因素，四月開始的電價可望凍漲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部今天召開電價審議委員會，決定四月開始的電價。雖然國際油價不時飆升，發電成本恐提高，但距離二○二○年總統大選僅剩不到一年，據了解經濟部有意凍漲電價，維持平均電價二點六二五三元，或是採取三三○度以下民生用電不漲價的模式，避免市井小民「太有感」，衝擊二○二○年選情。

經濟部先前預估，電價將在六年後大漲三成，不過，由於電價審議公式設有調幅天花板百分之三，因此無法一次漲足，將成本轉嫁到民眾身上，最好的做法是逐年調整，而非一次到位。

電價審議委員會每年三、九月召開，討論有關電價的調整。去年九月的審議會，有委員提出將夏季電價從原本的六月調整為五月。能源局長林全能指出，先前有電價審議會委員提出夏季電價時間往前提一個月，但能源局估算，五月用電不若六月高，不需要納入夏季電價計價時間點，因此傾向維持現狀，將會在電價審議委員會中，向委員說清楚。

電價審議委員會雖採取多數決方式決議接下來電費，而非共識決，不過十七位電價審議委員會中，有九位是政府機關代表，其餘八位則是來自業界或學者，超過一半以上的委員來自政府，因此幾乎等同於政府怎麼「建議」電價，審議會就會怎麼處理電價。

台電指出，電價審議公式將會算出台電的合理利潤，台電願意據此配合；且電價公式讓電價有審議機制可依循，尊重電價審議結果，台電總經理鍾炳利今天會率相關主管列席報告與備詢。