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總統說要多投資台灣 盧秀燕：會展中心4月動工

2019-03-17 19:20台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

希華晶體董事長曾穎堂（photo by 劉東皋/台灣醒報）
希華晶體董事長曾穎堂（photo by 劉東皋/台灣醒報）
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「看好台灣，投資台中！」總統蔡英文16日參加磐石會會長交接典禮時致詞說，產業對區域發展最敏銳，最近巨大捷安特及車王電子皆決定回台投資，而且地點都在台中，顯示對台灣有信心。不過對於政府鼓勵台商回台投資，希華晶體董事長曾穎指出，政府對於台商回台投資的資金，應該要有所「約束」，真正用於產業的發展。

磐石會會長交接，由卸任會長錩泰工業董事長張經金交棒給新任會長勤美集團董事長林廷芳。張經金表示，現在流行柯流與韓流，代表的是庶民經濟為主流，這也代表政府沒做好庶民經濟，才會有這些流產生。

雁陣飛行 逆風而上

林廷芳則說，面對中美貿易戰的局勢，外在環境風險更難以預料，磐石會的會員影響力擴及海內外。他期望磐石會全體會員如同雁行千里的大飛陣一樣，在經驗豐富的資深會員領頭及激勵下，面對氣流波動也能隨風而上，繼續鼓風前行。

台中市長盧秀燕到場致詞說，她看到剛剛大家以雁行千里的列隊陣形展示磐石會的精神，代表磐石會不畏困難、衝破逆境、逆風而上，也更加茁壯。她當場宣布，大家已期待20年的台中會展中心，會在本月下旬動工，不會再淪為紙上談兵，大家同力拚經濟。

在交接完成後，蔡英文隨後才到現場致詞。她一改過去的嚴肅，對著台下的盧秀燕說：「今天的交管看起來很好」；引來現場哄然笑聲。蔡表示，企業家選擇在哪裡投資，代表對當地發展看好。捷安特與車王各將投資50億與25億元，這表示對台灣有信心，而且，這樣的好消息，也顯示中部產業基地的重要性。

引導資金 公平獎勵

參加典禮的希華董事長曾穎堂與美律電子董事長廖祿立，分別接受本報記者採訪。曾穎堂表示，政府以各項優惠措施吸引台商回台投資，需重視資金是否真正投入產業發展。

曾穎堂也擔心，回台投資是好事，但恐造成「搶工」現象，對於缺工問題，政府是否應對外勞要有更大鬆綁。

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台商經濟盧秀燕
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