這個地方工資還不到大陸的一半！且週六勞工願意加班

2019-03-17 17:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



工業電腦廠事欣科 （4916）墨西哥新廠於今年完工，就近供貨美、加地區客戶，不僅避開高關稅問題，整體生產成本還可望進一步下降。美中貿易戰下，事欣科多年前布局美國、墨西哥製造，是台廠少數不受影響者。

事欣科去年積極擴建的墨西哥廠，今年已剛完工投產，由於墨西哥的人工成本比中國大陸便宜，在墨西哥，每小時員工薪水低於2美元（約新台幣62元） ，但是中國大陸已經到每小時工資將近5美元（約新台幣155元），且週六很願意加班，現在事欣科墨國廠員工就是從週一到週六上班。

事欣科海外執行長Thomas Sparrvik表示，事欣科很幸運這幾年布局美、墨，在很多美國公司想離開中國大陸之際，擁有美國製造優勢的事欣科也跟著受惠。

Thomas Sparrvik指出，且更重要的是墨西哥具「Maquiladora」政策，也就是保稅加工制度，商品在墨西哥完工後輸往美國，即享有免關稅優惠。

Maquiladora 或是 Maquila （墨西哥的邊境加工廠統稱）是形容位於自由貿易區域的製造工廠，其作業形式通常是處理進口到墨西哥來的零件，再出口到同一家公司在別的自由貿易國家的總部。

在北美自由貿易協定（NAFTA）中，允許美加及非美加地區的公司如日本、南韓、德國、西班牙、法國以及英國等企業，能夠在墨西哥地區營運。