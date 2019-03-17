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戴德梁行：今年全球房地產投資規模 將維持歷史高檔

2019-03-17 06:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

房地產服務商戴德梁行發布的最新數據顯示，2018年房地產交易規模創歷史新高，達到1.75萬億美元，同比增長4％，超過了2017年的1.68萬億美元。

戴德梁行預測，2019年全球房地產市場規模將維持在1.75萬億美元的歷史新高水平，投資者將瞄準更廣泛的市場，尋找投資機會，也會有越來越多的買家湧入房地產市場。因為買家們調整房地產投資策略，適應不斷變化的貨幣政策，緊張的地緣政治形勢和結構性調整。

戴德梁行發佈《2019年國際投資指南》，報告指出，房地產價格預計將小幅上漲，但優質資產收益率的穩定和租金的穩步增長將助推這一趨勢的發展，從而一改近年來出現的收益率壓縮形勢。

報告作者、戴德梁行歐洲、中東及非洲投資策略主管David Hutchings表示，雖然收入縮水，經濟成長和通貨膨脹也帶來了影響，但房地產依然具有難以置信的吸引力，需求依然強勁。

戴德梁行大中華區研究部董事總經理林榮傑表示，中國大陸持續的降槓桿政策，預計大陸境外投資在短期內將有所放緩。但長遠看來，境外投資將在金融收緊政策放鬆後見到穩定增長。

戴德梁行大中華區資本市場研究及預測主管陳妍斐表示，中美貿易摩擦對美資企業於大陸境內的商業地產投資影響微乎其微。

房地產戴德梁行
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