捷豹路虎跟進下調在大陸車價，最高降幅39萬元

2019-03-16 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



繼賓士、寶馬之後，捷豹路虎也跟進在中國大陸降價。

英國豪華汽車製造商捷豹路虎16日宣布，為積極回應中國增值稅稅率下調政策的實施，將減稅降費政策惠及消費者，捷豹路虎決定提前下調在大陸銷售的路虎品牌全系車型廠商建議零售價，即日生效。

《澎湃新聞》報導，此次廠商建議零售價調降後，路虎品牌車型最高降幅達人民幣8.5萬元（約新台幣39.2萬元），渉及路虎品牌旗下全系車型，包括在大陸生產的國產車型。其中，路虎攬勝進口車型降幅均超過3.3萬元（約新台幣15.2萬元）。

報導指出，路虎攬勝的廠商建議零售價從人民幣125.8萬元起下調到122.5萬元起；路虎攬勝運動版的廠商建議零售價從90.8萬元起下降到88.48萬元起；路虎發現的廠商建議零售價從68.8萬元起下調到66.98萬元起。

在路虎之前，賓士、寶馬已相繼宣佈下調在中國大陸全系車型的廠商建議零售價。

其中，寶馬（中國）汽車貿易公司和華晨寶馬汽車公司聯合宣佈，即日起，下調在中國銷售的汽車產品的廠家建議零售價，涵蓋BMW和MINI品牌。新的廠家建議零售價16日起開始執行。此次調整， 最高降幅為6萬元（約新台幣27.7萬元）。

3月15日，北京梅賽德斯-賓士銷售服務公司也宣佈，提前下調梅賽德斯-賓士及smart在大陸全部在售車型的零售價，最高降價達6.4萬元（約新台幣29.5萬元）。

各大汽車製造商宣佈全面降價的背景是，大陸宣佈新的減稅政策。

今年的政府報告提出，深化增值稅改革，將製造業等行業現行16%的增值稅稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的增值稅稅率降至9%。尤其是針對製造業下調3個百分點的增值稅稅率，超出市場預期。

大陸國務院總理李克強在「兩會」記者會上表示，今年4月1日要減增值稅，5月1日降社保費率。這一措施將讓製造業全面受益。