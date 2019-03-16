背書「華映不會裁員」？勞動部打臉

2019-03-16 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



針對立法院吳志揚委員昨日在立法院國是論壇中指稱：「勞動部背書華映」不會裁員一事，勞動部澄清表示，絕無此事。

勞動部表示，華映公司因全球面板供過於求，生產設備較為老舊，已多年連續虧損致負債過高，因此，於去年12月13日向法院聲請重整及緊急處分。

勞動部長許銘春表示，去年12月吳志揚委員就華映公司質詢時回覆，一接獲該公司申請重整，立即請桃園市政府勞動局入廠查訪，經該局瞭解，華映公司因業務緊縮，去年12月資遣63名員工，尚未達大量解僱標準。

吳志揚當時接續詢問華映公司會不會有第二波資遣？許銘春則表示：「我們有問（桃園市政府勞動局），目前沒有第二波資遣的問題。」許銘春部長的回答，是就去年12月當下所掌握的資訊，判斷在過年前不會再有接續裁員的情形，並非如吳志揚委員所稱，勞動部保證華映公司未來不會裁員。

對於吳委員移花接木的扭曲，許銘春表示遺憾。

勞動部再次重申，對於遭資遣勞工的相關權益，勞動部會給予協助，責無旁貸。政府絕對接受民意代表的監督，但不認同扭曲抹黑及不實報導。

企業永續經營牽涉層面非常廣，需要跨部會努力，而勞動部的責任是保護勞工權益。

勞動部在得知華映準備大量解僱勞工時，第一時間即進場協助公司及工會，就員工權益及就業權益，提供勞工最即時的協助。