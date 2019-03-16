親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高雄知名仁武烤鴨遭水泥預拌車撞入 4人受傷送醫

全車貨品賣光也不夠本 宜蘭這超市還是願意貨進偏鄉

背書「華映不會裁員」？勞動部打臉

2019-03-16 13:10經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

針對立法院吳志揚委員昨日在立法院國是論壇中指稱：「勞動部背書華映」不會裁員一事，勞動部澄清表示，絕無此事。

勞動部表示，華映公司因全球面板供過於求，生產設備較為老舊，已多年連續虧損致負債過高，因此，於去年12月13日向法院聲請重整及緊急處分。

勞動部長許銘春表示，去年12月吳志揚委員就華映公司質詢時回覆，一接獲該公司申請重整，立即請桃園市政府勞動局入廠查訪，經該局瞭解，華映公司因業務緊縮，去年12月資遣63名員工，尚未達大量解僱標準。

吳志揚當時接續詢問華映公司會不會有第二波資遣？許銘春則表示：「我們有問（桃園市政府勞動局），目前沒有第二波資遣的問題。」許銘春部長的回答，是就去年12月當下所掌握的資訊，判斷在過年前不會再有接續裁員的情形，並非如吳志揚委員所稱，勞動部保證華映公司未來不會裁員。

對於吳委員移花接木的扭曲，許銘春表示遺憾。

勞動部再次重申，對於遭資遣勞工的相關權益，勞動部會給予協助，責無旁貸。政府絕對接受民意代表的監督，但不認同扭曲抹黑及不實報導。

企業永續經營牽涉層面非常廣，需要跨部會努力，而勞動部的責任是保護勞工權益。

勞動部在得知華映準備大量解僱勞工時，第一時間即進場協助公司及工會，就員工權益及就業權益，提供勞工最即時的協助。

勞動部華映吳志揚
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

人力銀行調查：科技業起薪最高 唯一突破35K

2019-03-16 00:05

碩博士薪資 內科勝竹科

2019-03-16 01:22

經濟部提案 周休二日加班讓勞資協調

2019-03-16 01:14

林伯豐 籲中南部設自經區

2019-03-16 01:14

中油觀塘案 開發許可到手

2019-03-15 23:32

經濟部四考量 防能源轉型「漏氣」

2019-03-15 23:30

經部：沒有第三接收站 2025備用容量率無法達15％

2019-03-15 20:07

砂石價漲 第一河局疏濬 保河防又平抑砂石價格

2019-03-15 17:57

顧立雄：開啟企業與投資人對話 推動公司治理

2019-03-15 17:28

華映裁員 蘇貞昌：政府要盡量幫忙轉介

2019-03-15 17:20

勞保基金不到十年將破產？蘇揆：投入2百億擔負責任

2019-03-15 17:20

符合2條件 國民年金保費欠費可分期

2019-03-15 16:32

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

籲加碼台商回流 車王電：效果比消費券好百倍

2019-03-15 16:04

台商生產新南向 經長：更新雙邊投保協定有在動

2019-03-15 16:02

林伯豐籲推動自由經貿特區 國發會：非現階段政策取向

2019-03-15 16:02

國民年金遇上這檔事...恐怕領不到

2019-03-15 15:58

林伯豐籲推自由經濟特區 國發會這樣回應

2019-03-15 15:57

長榮集團鬧內鬨 大房弟告哥阻新董監事就任

2019-03-15 15:50

國民年金與老農津貼 不能同時領

2019-03-15 14:53

北市這區咖啡館全國最密集 每平方公里有18家

2019-03-15 13:01

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25

全球航空運輸蓬勃發展 去年機械設備產值破千億大關

2019-03-15 09:24

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:55

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

臺大金融科技系列課程，掌握最新科技浪潮

2019-03-13 17:28
看更多

熱門文章

國民年金遇上這檔事...恐怕領不到

2019-03-15 15:58

聯合再生能源年後裁員 員工不滿資遣費到竹縣府陳情

2019-03-15 17:07

勞保基金不到十年將破產？蘇揆：投入2百億擔負責任

2019-03-15 17:20

長榮集團鬧內鬨 大房弟告哥阻新董監事就任

2019-03-15 15:50

和泰新Altis油電車 大降價

2019-03-16 01:33

國民年金與老農津貼 不能同時領

2019-03-15 14:53

觀塘開發 內政部這兩個理由說OK

2019-03-16 00:19

台中銀 擬發0.8元股利

2019-03-16 03:35

人民幣存款跌至五年新低 投資人信心潰散了嗎？

2019-03-15 19:47

果然哈日 外幣ATM日圓交易筆數占比近五成

2019-03-16 05:53

郭台銘衝刺半導體 夏普扮要角決策團隊撐腰

2019-03-16 09:43

侯西峰：漢來加碼投資高雄

2019-03-16 01:33

人民幣存款退燒？ 月減幅度史上最大

2019-03-16 00:21

碩博士薪資 內科勝竹科

2019-03-16 01:22

鴻海傳攻功率元件 在半導體領域彎道超車

2019-03-16 10:24

經部：沒有第三接收站 2025備用容量率無法達15％

2019-03-15 20:07

同欣電未考慮併入國巨 今年強攻兩新品

2019-03-15 17:26

中油觀塘案 開發許可到手

2019-03-15 23:32

和泰車神車ALTIS大改款 預購開跑

2019-03-15 21:54

生前契約漲一倍 這張保單可預售未來價值

2019-03-15 19:12

純網銀推無卡分期 金管會說Yes

2019-03-16 03:39

經濟部提案 周休二日加班讓勞資協調

2019-03-16 01:14

人民幣存款餘額 五年新低

2019-03-16 03:35

華映裁員 蘇貞昌：政府要盡量幫忙轉介

2019-03-15 17:20

安成生技將併安基 黃文英任總經理

2019-03-15 15:35

富邦金 擬在陸設理財公司

2019-03-16 03:35

人民幣1年期定存利率 最高3.38%

2019-03-16 03:35

籲加碼台商回流 車王電：效果比消費券好百倍

2019-03-15 16:04

林伯豐 籲中南部設自經區

2019-03-16 01:14

人民幣存款餘額近5年新低 創單月最大減幅

2019-03-15 18:37

無力還清國民年金積欠保費 符合2條件可分期繳納

2019-03-15 14:33

符合2條件 國民年金保費欠費可分期

2019-03-15 16:32

影／無卡分期有漏洞 顧立雄：還在找介入著力點

2019-03-15 19:00

人力銀行調查：科技業起薪最高 唯一突破35K

2019-03-16 00:05

日商大廠加碼6億元投資台灣 德亞瑪雲林新廠落成

2019-03-15 15:16

進口車廠拓點 掀獵地潮

2019-03-16 01:33

我研發經費 僅南韓一半

2019-03-15 23:29

高級進口車交車維修需求增 車商搶進新北台中購地

2019-03-15 17:07

和泰汽車多角化經營 躍購地大戶

2019-03-16 01:33

世芯-KY去年每股賺4.22元 擬配息1.5元

2019-03-15 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top