親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高雄知名仁武烤鴨遭水泥預拌車撞入 4人受傷送醫

全車貨品賣光也不夠本 宜蘭這超市還是願意貨進偏鄉

蔡英文：巨大、車王電都將加碼投資台灣

2019-03-16 12:55經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中磐石會今（16）日舉行第21、22屆會長交接，總統蔡英文致詞時表示，企業對台灣的投資就是代表對台灣的信心，她當場宣布，自行車及汽車電子兩大龍頭巨大、車王電，都將回台加碼投資台灣。

蔡英文表示，巨大計畫加碼投資50億元，而車王電將投資25億元，兩家企業投資地點都在台中，而且都是磐石會員。

磐石會今日在台中市長盧秀燕見證下，由原任會長錩泰工業董事長張經金，交棒給勤美集團董事長林廷芳，今年會務的精神主軸為「雁行千里，傳承共榮」。包括高雄港都會、台南億載會、中菁會、桃園會等代表，以及各金控證券董事長、總經理也都到場祝賀，現場冠蓋雲集。

總部設在台中的磐石會，現有105家會員公司，包括寶成、巨大、上銀、豐興、台玻、勤美、金可、喬山、百和、美食達人、拓凱、廣運及昱泉等，涵蓋北、中、南知名上市櫃企業，總市值逾2兆元，成為國內上市櫃企業聯誼組織的領頭羊。

張經金表示，台灣年均所得從四小龍之首到之末，百姓已厭惡政治鬥爭，希望政府能將資源轉為全力拚經濟。他強調：「柯流、韓流、庶民經濟」才是主流，政府一定要把庶民經濟做好。

林廷芳則說，大台中地區地理位置絶佳，更是福爾摩沙科技、經濟與人文戰略樞鈕，今天台灣社會面臨轉型，就像雁群遷徙一樣，會是一場持久戰，而千里之行始於互助團結，磐石會身為中堅份子，對社會經濟發展更是責無旁貸。

勤美集團稍早也宣布加碼投資台中，規劃已久的「勤美之森」百億投資計畫將於近日動工。

勤美集團創辦人何明憲表示，勤美集團今年成立47周年，「勤美之森」第一期的洲際酒店、勤美之森豪宅案及商場、藝術館，都將在2022年、勤美50週年慶時同步完工或啟用營運。

磐石會第22屆副會長由高僑自動化董事長李義隆接任，財經委員會召集人則為聖暉董事長梁進利。

今年磐石會會務的精神主軸為「雁行千里，傳承共榮」。 記者宋健生／攝影
今年磐石會會務的精神主軸為「雁行千里，傳承共榮」。 記者宋健生／攝影
分享
總統蔡英文（中）表示，企業對台灣的投資就是代表對台灣的信心，她當場宣布，自行車及...
總統蔡英文（中）表示，企業對台灣的投資就是代表對台灣的信心，她當場宣布，自行車及汽車電子兩大龍頭巨大、車王電，都將回台加碼投資台灣。記者宋健生／攝影
分享
磐石會今天在台中市長盧秀燕（中）見證下，由原任會長錩泰工業董事長張經金（左），交...
磐石會今天在台中市長盧秀燕（中）見證下，由原任會長錩泰工業董事長張經金（左），交棒給勤美集團董事長林廷芳（右）。記者宋健生／攝影
分享

勤美蔡英文昱泉
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

人力銀行調查：科技業起薪最高 唯一突破35K

2019-03-16 00:05

碩博士薪資 內科勝竹科

2019-03-16 01:22

經濟部提案 周休二日加班讓勞資協調

2019-03-16 01:14

林伯豐 籲中南部設自經區

2019-03-16 01:14

中油觀塘案 開發許可到手

2019-03-15 23:32

經濟部四考量 防能源轉型「漏氣」

2019-03-15 23:30

經部：沒有第三接收站 2025備用容量率無法達15％

2019-03-15 20:07

砂石價漲 第一河局疏濬 保河防又平抑砂石價格

2019-03-15 17:57

顧立雄：開啟企業與投資人對話 推動公司治理

2019-03-15 17:28

華映裁員 蘇貞昌：政府要盡量幫忙轉介

2019-03-15 17:20

勞保基金不到十年將破產？蘇揆：投入2百億擔負責任

2019-03-15 17:20

符合2條件 國民年金保費欠費可分期

2019-03-15 16:32

兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 16:23

籲加碼台商回流 車王電：效果比消費券好百倍

2019-03-15 16:04

台商生產新南向 經長：更新雙邊投保協定有在動

2019-03-15 16:02

林伯豐籲推動自由經貿特區 國發會：非現階段政策取向

2019-03-15 16:02

國民年金遇上這檔事...恐怕領不到

2019-03-15 15:58

林伯豐籲推自由經濟特區 國發會這樣回應

2019-03-15 15:57

長榮集團鬧內鬨 大房弟告哥阻新董監事就任

2019-03-15 15:50

國民年金與老農津貼 不能同時領

2019-03-15 14:53

北市這區咖啡館全國最密集 每平方公里有18家

2019-03-15 13:01

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:25

全球航空運輸蓬勃發展 去年機械設備產值破千億大關

2019-03-15 09:24

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:55

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

臺大金融科技系列課程，掌握最新科技浪潮

2019-03-13 17:28
看更多

熱門文章

國民年金遇上這檔事...恐怕領不到

2019-03-15 15:58

聯合再生能源年後裁員 員工不滿資遣費到竹縣府陳情

2019-03-15 17:07

勞保基金不到十年將破產？蘇揆：投入2百億擔負責任

2019-03-15 17:20

長榮集團鬧內鬨 大房弟告哥阻新董監事就任

2019-03-15 15:50

和泰新Altis油電車 大降價

2019-03-16 01:33

國民年金與老農津貼 不能同時領

2019-03-15 14:53

觀塘開發 內政部這兩個理由說OK

2019-03-16 00:19

台中銀 擬發0.8元股利

2019-03-16 03:35

人民幣存款跌至五年新低 投資人信心潰散了嗎？

2019-03-15 19:47

果然哈日 外幣ATM日圓交易筆數占比近五成

2019-03-16 05:53

郭台銘衝刺半導體 夏普扮要角決策團隊撐腰

2019-03-16 09:43

侯西峰：漢來加碼投資高雄

2019-03-16 01:33

人民幣存款退燒？ 月減幅度史上最大

2019-03-16 00:21

碩博士薪資 內科勝竹科

2019-03-16 01:22

鴻海傳攻功率元件 在半導體領域彎道超車

2019-03-16 10:24

經部：沒有第三接收站 2025備用容量率無法達15％

2019-03-15 20:07

同欣電未考慮併入國巨 今年強攻兩新品

2019-03-15 17:26

中油觀塘案 開發許可到手

2019-03-15 23:32

和泰車神車ALTIS大改款 預購開跑

2019-03-15 21:54

生前契約漲一倍 這張保單可預售未來價值

2019-03-15 19:12

純網銀推無卡分期 金管會說Yes

2019-03-16 03:39

經濟部提案 周休二日加班讓勞資協調

2019-03-16 01:14

人民幣存款餘額 五年新低

2019-03-16 03:35

華映裁員 蘇貞昌：政府要盡量幫忙轉介

2019-03-15 17:20

安成生技將併安基 黃文英任總經理

2019-03-15 15:35

富邦金 擬在陸設理財公司

2019-03-16 03:35

人民幣1年期定存利率 最高3.38%

2019-03-16 03:35

籲加碼台商回流 車王電：效果比消費券好百倍

2019-03-15 16:04

林伯豐 籲中南部設自經區

2019-03-16 01:14

人民幣存款餘額近5年新低 創單月最大減幅

2019-03-15 18:37

無力還清國民年金積欠保費 符合2條件可分期繳納

2019-03-15 14:33

符合2條件 國民年金保費欠費可分期

2019-03-15 16:32

影／無卡分期有漏洞 顧立雄：還在找介入著力點

2019-03-15 19:00

人力銀行調查：科技業起薪最高 唯一突破35K

2019-03-16 00:05

日商大廠加碼6億元投資台灣 德亞瑪雲林新廠落成

2019-03-15 15:16

進口車廠拓點 掀獵地潮

2019-03-16 01:33

我研發經費 僅南韓一半

2019-03-15 23:29

高級進口車交車維修需求增 車商搶進新北台中購地

2019-03-15 17:07

和泰汽車多角化經營 躍購地大戶

2019-03-16 01:33

世芯-KY去年每股賺4.22元 擬配息1.5元

2019-03-15 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top