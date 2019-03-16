蔡英文：巨大、車王電都將加碼投資台灣

2019-03-16 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中磐石會今（16）日舉行第21、22屆會長交接，總統蔡英文致詞時表示，企業對台灣的投資就是代表對台灣的信心，她當場宣布，自行車及汽車電子兩大龍頭巨大、車王電，都將回台加碼投資台灣。

蔡英文表示，巨大計畫加碼投資50億元，而車王電將投資25億元，兩家企業投資地點都在台中，而且都是磐石會員。

磐石會今日在台中市長盧秀燕見證下，由原任會長錩泰工業董事長張經金，交棒給勤美集團董事長林廷芳，今年會務的精神主軸為「雁行千里，傳承共榮」。包括高雄港都會、台南億載會、中菁會、桃園會等代表，以及各金控證券董事長、總經理也都到場祝賀，現場冠蓋雲集。

總部設在台中的磐石會，現有105家會員公司，包括寶成、巨大、上銀、豐興、台玻、勤美、金可、喬山、百和、美食達人、拓凱、廣運及昱泉等，涵蓋北、中、南知名上市櫃企業，總市值逾2兆元，成為國內上市櫃企業聯誼組織的領頭羊。

張經金表示，台灣年均所得從四小龍之首到之末，百姓已厭惡政治鬥爭，希望政府能將資源轉為全力拚經濟。他強調：「柯流、韓流、庶民經濟」才是主流，政府一定要把庶民經濟做好。

林廷芳則說，大台中地區地理位置絶佳，更是福爾摩沙科技、經濟與人文戰略樞鈕，今天台灣社會面臨轉型，就像雁群遷徙一樣，會是一場持久戰，而千里之行始於互助團結，磐石會身為中堅份子，對社會經濟發展更是責無旁貸。

勤美集團稍早也宣布加碼投資台中，規劃已久的「勤美之森」百億投資計畫將於近日動工。

勤美集團創辦人何明憲表示，勤美集團今年成立47周年，「勤美之森」第一期的洲際酒店、勤美之森豪宅案及商場、藝術館，都將在2022年、勤美50週年慶時同步完工或啟用營運。