台北雙子星最快4月簽約 南海：送件無拖延

2019-03-15 22:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



台北雙子案（C1、D1土地開發案）進度延遲，日前引發台北市長柯文哲、投審會之間口水衝突。今（15）日南海馬頓團隊在大同區玉泉區民活動中心舉辦「雙子星好鄰居說明會」，並針對期雙子星案說明，強調一切依照程序，絕對沒有拖延。

總投資金額超過600億元的台北雙子星聯開案，2018年3月底展開第六次招標，並於去年底確認由外資團隊、南海發展公司與馬頓公司所組的外資團隊勝出。

但近日南海馬頓團隊仍被質疑有陸資背景，經濟部投審會正在審查釐清，讓北市府原訂預計進度有所拖延，引發台北市長柯文哲不滿，並傳出南海馬頓團隊遞件拖延所致，不過今日南海馬頓團隊強調「沒有拖延」。

南海馬頓團隊表示，農曆春節前已向投審會送件，相關補充資料也依規補件，並沒有延遲到遞件過程。目前程序是得先成立雙子星專案公司，公司成立好後資金到位，再交付新台幣約19.4億元履約保證金，才可進入簽約程序。

南海馬頓團隊表示，專案公司名稱為「台灣南海發展公司」，股本無法對外說明，負責人是由香港南海控股公司的董事鄭志宏擔任，至於保證金部分，早在備標期間已準備好，正在等待投審會審查，預計最快4月底與台北市捷運局簽約。

「雙子星好鄰居說明會」由總顧問瑞普國際物業公司總經理劉美華、建築師陳廷杰、南海控股台灣發言人許永德負責出席，主要向居民說明該案的規劃與願景，現場齊聚50多位居民到場了解。