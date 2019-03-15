影／V神來台！為台灣區塊鏈發展指點迷津

2019-03-15 20:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



被稱為V神的以太坊創辦人Vitalik Buterin，今（15）日受邀來台演講，與立委開直播大聊台灣時事。他認為台灣中小企業多，未來會需要利用加密空間也就是區塊鏈，共享網路效應擴大市場規模。