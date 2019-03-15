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扯！無人機二度闖松山機場延誤8航班 捉到可重罰150萬元

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

影／V神來台！為台灣區塊鏈發展指點迷津

2019-03-15 20:02經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

被稱為V神的以太坊創辦人Vitalik Buterin，今（15）日受邀來台演講，與立委開直播大聊台灣時事。他認為台灣中小企業多，未來會需要利用加密空間也就是區塊鏈，共享網路效應擴大市場規模。

區塊鏈
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