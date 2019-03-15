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林伯豐籲推動自由經貿特區 國發會：非現階段政策取向

2019-03-15 16:02經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

工商協進會理事長林伯豐今（15）日針對立委曾銘宗等人提出《自由經濟示範區條例》2.0版，表示是政府可以考慮方向。林伯豐建議政府，先從海港空港開始推動自由經濟區示範，並檢討鬆綁法規；對此，國發會稍早發布新聞稿回應設立自由經濟示範區（或特區）非現階段的政策取向。

林伯豐表示，台灣過去積極爭取加入CPTPP、RCEP，但是始終很難兌現；因此建議政府，應考慮從中彰投、高屏地區等有腹地區域，開始推動「自由經濟示範區」，透過自由經濟特區，實現經貿自由化。

林伯豐表示，政府應檢討能源政策，讓能源轉型的陣痛期順利通過，能源轉型應確保供電穩定、價格緩漲、污染減排三大目的，制定加速天然氣儲存槽與離岸風電建置，優先使用低成本、低污染的核能發電。

林伯豐也主張研議合理稅制，實質鼓勵企業投資，擴大產創條例優惠項目，取消貨物稅、印花稅、股利所得內外資一致等措施。同時指出，政府應重新檢討鬆綁法規引進國外人才，包括《勞基法》、《環評法》、《新經濟移民法》等。

對此，國發會回應，台灣經濟蓬勃發展，全民拼經濟、提升競爭力是朝野的共識，惟推動設立自由經濟示範區（或特區）已非現階段的政策取向；且近年來政府致力推動有關吸引人才、法規鬆綁等多項措施並適用全國，並無必要就特定區域重啟過去政策。

另外，國發會也指出，行政院院長蘇貞昌日前強調「自由經濟示範區」的設置有四個不可行，第一是國民黨立委在立法院占多數都無法通過自由經濟示範區特別條例。第二是造成區內、區外不公平。

第三是美中貿易戰還在進行，中國可以用這種方式到台灣繞一圈，變成台灣製造出去，最後對台灣不利，甚至還被當成與中國一起的共犯。

第四是現在全世界對於相關國際組織監督、檢視機制都對於租稅不公平競爭，要求愈來愈嚴格，台灣如果有相關機制被認為是如此，反而對台灣不利。

林伯豐國發會離岸風電
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