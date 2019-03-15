林伯豐籲推自由經濟特區 國發會這樣回應

2019-03-15 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



工商協進會理事長林伯豐。 記者曾仁凱／攝影 分享 facebook

針對工商協進會理事長林伯豐建議，台灣應該推動自由經濟特區議題，國發會回應，全民拚經濟是朝野共識，但設立自由經濟示範區或特區已非現階段的政策取向，而且近年政府致力推動有關吸引人才、法規鬆綁等多項措施並適用全國，沒有必要重啟過去政策。

林伯豐今 （15） 日建議，政府吸引國內外投資，應該規劃自由經濟特區，擴大國際經貿參與，可由具海、空港設施且腹地廣闊的中彰投、高屏等區域試辦。

國發會則表示，行政院長蘇貞昌強調自由經濟示範區的設置有「四個不可行」，首先是國民黨立委在立法院占多數，都無法通過自由經濟示範區特別條例；第二是造成區內、區外不公平；第三是中美貿易戰還在進行，中國可以藉此到台灣繞一圈，變成台灣製造出去，最後對台灣不利，甚至還被當成與中國一起的共犯。

最後，當前全球針對相關國際組織監督、檢視機制，對於租稅不公平競爭的要求愈來愈嚴格，台灣如果因此被盯上，反而陷於不利局面。

國發會日前也說明，為推動我國經貿自由化，便捷貨物流通，行政院早在2002即推動自由貿易港區政策，透過「境內關外」方式，貨物進出更為方便，廠商並享有免關稅、貨物稅等優惠。立法院隨即在2003年通過「自由貿易港區設置管理條例」，據以施行。

國發會指出， 2013年馬英九總統任內推動的「自由經濟示範區規劃方案」，即以上述包括高雄在內的六海一空自貿港區及屏東農技園區先行，並擬推動「自由經濟示範區特別條例（草案）」，但因可能造成區內外不公平、授權條文過多、以及對農業產生衝擊等疑慮而未能通過，示範區政策也因此停擺。

國發會表示，目前自貿港區機制仍在運作，且近年來政府更推動了許多強化經濟自由的措施，如已推動427項法規鬆綁有助排除投資障礙、訂定延攬外國人才專法且提供租稅誘因，現正推動新經濟移民法立法，可望更進一步吸引外國專才。

此外，在產業創新方面，除了5+2產業創新計畫外，也提出許多優化新創投資環境的措施。這些政策已獲得國際肯定，例如最近傳統基金會的經濟自由度國際排名，台灣高居世界第十名。

國發會強調，這些政策均於全國推行，不限特定區域，成果可為全民共享，目前沒有重啟自由經濟示範區的需要。