無力還清國民年金積欠保費 符合2條件可分期繳納

2019-03-15 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



國民年金被保險人請領保險給付時，如果有保險費未繳清，勞保局將暫行拒絕給付。勞動部指出，若無力一次繳納積欠的保費，可以向勞保局辦理分期繳納，經由審核通過後，每月準時繳納分期保費，就可請領相關年金給付。

辦理分期繳納，必須符合下列二項規定：

一、應繳總額達新台幣3,000元以上。

二、財稅機關提供保險人公告年度的個人綜合所得稅各類所得總額合計50萬元以下（年滿65歲或符合重度以上身心障礙，申請分期繳納者，不受公告年度個人所得50萬元以下的限制）。

勞動部表示，分期繳納以一個月為一期，最多以40期為限，各期應繳納金額不得低於1,000元。

針對年滿65歲或符合重度以上身心障礙的被保險人，前三期應繳金額可依序以首三個月欠繳的保險費計算。

被保險人申請時應填具「國民年金保險保險費與利息分期繳納申請書」及簽章後寄送勞保局辦理。申請通過後，每期都須按期限繳納，如有任一期未依限繳納，即視同全部到期，領取年金給付者，勞保局會停止核發，另已申請且經核准分期繳納的保險費，不得再次申請分期繳納。

此外，超過10年補繳期限的欠費，不能補繳也不計入保險年資，也不得辦理分期繳納，未來請領老年年金給付時不能選擇以A式發給（加計3,628元），只能終身以B式發給，至於請領身心障礙年金給付者，則無基本保障金額（4,872元）。