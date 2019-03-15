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新北執行前瞻建設 拆除低度利用漁港全國首例

2019-03-15 12:38經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市政府今（15）表示，由於環境變遷，針對失去漁作功能的漁港，執行前瞻建設「全國水環境改善計畫」－老梅、中角及永興漁港移除工程，新北市表示，本案為全國首例將低度利用漁港設施拆除。

新北市農業局局長李玟表示，將老梅、中角及永興漁港等低度利用漁港設施拆除為全國首例，對漁港的經營管理是一個新的里程碑。

日前經濟部水利署會同農委會及專家學者訪查老梅、中角及永興漁港，也表示一般漁港因功能需要，防波堤深入海岸，易造成沿岸流及漂沙平衡影響，確實需要新北市政府將低使用度漁港拆除，以恢復自然海岸風貌。

新北市海岸線長約145公里，有28座漁港，永興漁港位於跳石海岸中段，屬重要觀光遊憩據點，為恢復自然海岸，對於海岸生態環境及景觀遊憩等均具有正面效益，因此將漁港既有設施拆除，為全國水環境改善指標案例。

新北市說明，漁港設施拆除有別於一般陸上構造物拆除工程，需以數值模擬方式評估海岸粒徑、坡度等對於拆除前後之波、流及海岸地形安定性，另蒐集計畫區核一、核二電廠歷年生態調查資料，確定漁港附近無特殊生態且無特別以漁港設施棲息之生物。

此外，因公路緊鄰海岸，故亦須計算海岸還原後可能產生的溯浪高程，確保道路使用及陸上建築的安全。

永興漁港拆除後。圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
永興漁港拆除後。圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
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永興漁港拆除前。圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
永興漁港拆除前。圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
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